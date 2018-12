Är du helt ny inom denna sport så kan det vara bra att veta hur den går till. Själva spelet och reglerna påminner mycket om ishockey. Fast med den stora skillnaden att de inte spelar på is eller har någon puck. Istället så spelar man innebandy inomhus, och istället för puck så använder man en ihålig boll.

Innebandy räknas till en av de sporter i Sverige som har flest utövare. Trots detta så anses det vara hyfsat svalt intresse för att se matcher live på arenorna, eller via live steams på nätet. Kanske är innebandy en sport som många hellre utövar, än att kolla på.

Det finns många som vill se Sverige via live streams när de spelar mot andra landslag. Inte minst när de kommit fram till semifinal eller final i dessa stora internationella tuneringar. Trots att både Sverige och Finland har varit världsledande inom denna sport ett längre tag, så finns det nu allt fler nationer som slåss om att vara med i toppen av världens innebandy.

Som vi tidigare nämnde så är det störst intresse att streama SSL innebandy under slutspelet. Det betyder nödvändigtvis att det inte finns något intresse alls för grundsäsongen. Det finns gott om människor i Sverige som gillar att se innebandy på nätet under hela säsongen.

