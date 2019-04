Djurgården (DIF) – Färjestad (FBK) stream

Det finns fortfarande mycket hockey du kan se från SHL-slutspelet. Många vill naturligtvis kunna streama Färjestad – Djurgården gratis. Frågan är bara om det är möjligt att nå till gratis live streaming från slutspelet. Det finns nämligen inte bara en sida som kommer ha Djurgården – Färjestad live streams. Utan två.

Det ena knepet är att använda sig av bet365 för att se SHL hockey. Där kommer alla spelare att få möjlighet att sätta in 50 kr att spela odds för. Denna insättning är allt du behöver göra för att få fram Djurgården – Färjestad stream gratis. Därför är det tekniskt sett inte helt gratis då du behöver spela på odds.

Notera gärna att bet365 kommer ha IP-blockarade live streams för Färjestads BK – Djurgårdens IF. Det innebär att du inte kommer ha möjlighet att se semifinalerna om du befinner dig inom Sverige. Därför är detta ett knep som vi rekommenderar för de som finns utomlands, men ändå vill streama Färjestad – Djurgården online. Detta knep kan du även använda för att kunna se hockey VM 2019 streams när det är dags!

Det andra knepet är att använda sig av Cmore. Denna streamsida har alla rättigheter som krävs för att kunna sända & visa SHL-slutspelet. Det är nämligen allra vanligast att ta hjälp av Cmore för att se hockey i Sverige.

Det är inte möjligt att se Djurgården – Färjestad stream gratis hos Cmore. Istället så kommer du låsa upp alla matcher med hjälp av ett abonnemang. Med hjälp av detta abonnemang så kommer du inte bara kunna titta på Färjestad – Djurgården. Du kommer även kunna streama Frölunda – Luleå som gör upp i den andra semifinalen. Dessutom så kommer du efteråt även kunna live streama SM-finalen.

Här ger vi en snabbguide till hur du kan se matcherna som återstår av SHL.

Ta dig till bet365

Registrera ett konto eller logga in

Sätt in 50 kr & spela odds

Hitta din match

Streama Djurgården – Färjestad live

Notera gärna att det endast är möjligt att se SHL hockey med bet365 om du är utomlands. Om du är i Sverige så rekommenderar vi istället att ta hjälp av Cmore.

Gå till Cmore

Skapa konto

Köp abonnemang (399 kr i månaden)

Streama alla SHL matcher

Sänd via en TV-kanal

Det finns enbart en enda lösning om du vill kunna sända Färjestad – Djurgården på TV. Det är att ta hjälp av de TV-kanaler som sköts av Cmore. Det innebär att semifinalerna i SHL kommer att sändas på Sportkanalen, Cmore hockey, Cmore Sport, men även på TV4.

Därför behöver du idag har dessa kanaler bland ditt utbud för din TV. Om du inte skulle ha de TV-kanaler som sänder matcherna. Då rekommenderar vi dig att kontakta din operatör med TV-kanaler. Där kan du få mer hjälp om hur du kan få sportkanaler från Cmore direkt på din TV.

I normal ordning så kommer Cmore att bjuda dig på ett för- och eftersnack i samband med matcherna. Därför kan du räkna med att sändningarna inför Djurgården – Färjestad kommer starta en dryg timme innan matchstart.

TV-kanaler som sänder SHL hockey från slutspelet:

TV4

Sportkanalen

Cmore Sport

Cmore Hockey

Inför semifinalerna

Här kommer vi två lag som kommer göra sitt yttersta för att nå finalen 2019 i SHL. Resterande lag som finns med i semifinalerna är de som slutade topp 4 i tabellen. Därför känns det ganska rättvist att det är just dessa lagen som gör upp om de två finalplatserna.

När det kommer till just denna semifinal så är Färjestads BK det lag som bör vara favoriter. De kommer naturligtvis inte få något gratis. Därför gäller det att man håller sitt fokus under samtliga matcher mot Djurgårdens IF. Om inte så kan Djurgården mycket väl skrälla sig vidare till en SM-final i ishockey.

Vi kommer även lägga upp ett speltips med bästa oddsen inför matchen mellan dessa två lag. Det kan vara smart att ta del av dessa om du vill tippa matcherna samtidigt som du kan sända de live.

Här nedan kan du se vilka tider & datum som gäller för semifinalerna. Matcherna kommer att spelas i Hovet i Stockholm och i Löfbergs Lila Arena i Karlstad.

Färjestad - Djurgården: 6/4, 15:15

Djurgården - Färjestad; 8/4, 19:00

Färjestad - Djurgården: 10/4, 19:00

Djurgården - Färjestad: 12/4, 19:30

Vi kommer naturligtvis uppdatera dig med flera matcher om det skulle behövas.