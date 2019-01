Hos damerna är det Serena Williams som är favorit, men oddsen går för tillfället inte att spela på. Det väntas uppdateras snart, och går ni in på Bet365 personligen inom de kommande dagarna ska det nog gå att spela på vinnare även på damsidan.

Målet för dem är att skapa ett balanserat schema rättvist för alla spelare och TV-publiken. Scheman är preliminära och domaren och turneringsdirektören kan ändra matchstarter efter hur de önskar. Det preliminära schemat finns uppe, och under turneringen meddelas följande dags schema sen eftermiddag föregående dag.

Det knepiga är att TV-tiderna inte riktigt fastställts, eftersom spelschemat för matcherna i Australiska Öppna är flytande. De kan flyttas lite hur som helst beroende på väder och annat. Mer om det under rubriken ”Spelschema”.

Skapa ett konto, sätt in pengar och ta del av tennis live streams från Australiska Öppna.

Om du vill kan du till och med ta ut nästan alla pengarna du satt in efter att du gjort insättningen, men det viktiga är att det alltid finns minst 1 krona på ditt spelkonto, annars kan du inte titta på sport. Det går dock även att streama sport om du har lagt ett spel inom de senaste 24 timmarna, även om ditt konto är tomt.

Det är enkelt och smidigt att titta på mästerskapet på Bet365. Allt du behöver göra är att skapa ett konto, sätta in en summa pengar, hitta den eller de matcher du vill se och sedan titta.

För att kvalificera dig ska du ha ett finansierat konto eller ha placerat ett spel inom de senaste 24 timmarna. Notera att tillgången till live streams kan variera emellan olika länder | IP-restriktioner kan gälla | kontrollera med leverantören | 18+

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 100 000 evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.