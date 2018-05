VGS Golden Knights gör sin första säsong någonsin 2017-18, och som de gör den. Trots ett helt nykomponerat lag är de den starkaste klubben i NHL just nu, och vi tror att de kommer att fortsätta sin resa mot Stanley Cup-segern. VSG slog Los Angeles Kings med hela 4-0 i kvartsfinalen, och i semin blev det sedan 4-2-seger mot San Jose Sharks. Washington Capitals hade det något tuffare på sin väg till finalen. De slog först Columbus Blue Jackets med 4-2 i kvartsfinalen, och följde upp med en ny 4-2-seger mot Pittsburgh Penguins i semin. I Washington Capitals finner vi tre svenskar: klubblegendaren Nicklas Bäckström samt Andre Burakovsky och Christian Djoos. Hos VGS finns två svenska ansikten. Dessa är William Karlsson och Oscar Lindberg. Vi tror att VSG går hela vägen i denna final, och att de vinner matchserien och därmed Stanley Cup-guldet. Detta spelar vi på till oddset 1.43 på Bet365. Oddset uppdaterades senast 14:44 2018-05-29.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.