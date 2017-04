Sportkommentatorer i Sverige

Jacob Hård har även sysslat med sportnyheter i SVTs sportnytt. Han är även känd för att arbetat med lilla sportspegeln i flera år. För vem glömmer egentligen Bo A Orm som var en stor hit för barnen som är födda under 90-talet.

Han är en man som har mycket stor erfarenhet inom sport. Därför är det inte ovanligt att andra journalister eller reportrar vill be om hans åsikt i flera frågor.

Ännu en kommentator från SVT-teamet. Här är en kommentator som verkligen går in på rötterna inom sporten. Förutom hans kommenterande så gör han mycket intressanta repotage och syns lite här och där.

En annan legendarisk person som vi hittar i vår topplista med de bästa kommentatorerna i Sverige är Robert Perlskog. Denna kommentator har varit en trogen person inom sportens värld. Han har under en längre period varit ansvarig att kommentera all möjlig form av sport.

En mycket kunnig sportkommentator som jobbar för SVT. Han används oftast när SVT sänder sport från bl.a. längdskidor och friidrott. Han har under sin karriär kommenterat flera stora matcher, och alla med bravur.

När det kommer till hockey så finns det en mycket känd profil som kommenterar. Denna profil är Niklas Wikegård som började sin karriär som tränare för bl.a. Djurgårdens hockeylag. Han uppmärksammades under sin tränarkarriär för att ha ett hett temprament och vara kunnig inom svensk ishockey.

Om vi skulle få välja en sportkommentator som alltid finns med oss inom sportens värld skulle det bli Lasse Granqvist. Han arbetar just nu en hel del med Allsvenskan och är idag främst en fotbollskommentator. Anledningen till Lasse Granqvist popularitet lär vara av anledning från hans snabbtänkande.

Det gäller först och främst att vara kunnig inom den sport man kommenterar. Dessutom gäller det att vara snabb i sina kommentarer och sin rapportering. Att sedan lägga in en gnutta humor i sin kommentering är något som mer än gärna välkomnas från oss svenskar.

Under åren så har de bästa kommentatorerna inom sport och fotboll fått en slags kändisstatus. Att vara en sportkommentator idag innebär att många männsikor lär känna igen dig på gatan, samt har åsikter om ditt arbete.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter väljaKontakta oss.