Om du vill läsa ett spelschema & guide för SHL slutspel 2019 så har vi en stor hjälp för dig. Där kan du även läsa lite om vilka speltips och odds som vi kommer spela på under SM-slutspelet.

Dessutom kommer du kunna se all SHL hockey som återstår med hjälp av dessa kanaler. Under en hel säsong gör inte Cmore några undantag gällande vilka matcher som man sänder.

Förut så marknadsförde bet365 alla sina hockey streams som gratis. Detta är något som inte längre är tillåtet. Grejen är nämligen att du kan se matcher efter att du satt in 50 kr. Dessa 50 kronor kommer inte försvinna när du börjar sända ishockey. Istället så kan du spela på odds för dina pengar. På så vis blir din Malmö – Frölunda stream gratis.

För att kvalificera dig ska du ha ett finansierat konto eller ha placerat ett spel inom de senaste 24 timmarna. Notera att tillgången till live streams kan variera emellan olika länder | IP-restriktioner kan gälla | kontrollera med leverantören | 18+

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 100 000 evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.