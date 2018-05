Uruguays José Batista blev i matchen mot Mexico under VM 1986 utvisad redan efter 55 sekunder för en riktigt ful glidtackling.

Vid ett tillfälle har en spelare gjort hattrick i en VM-final . Det var engelsmannen Geoff Hurst som i finalen 1966 sänkte Västtyskland. England vann med 4-2 efter förlängning, och Hurst gjorde både sitt andra och sitt tredje mål just i förlängningen.

Målvakten Faryd Mondragón, Colombia, är VM:s äldste spelare någonsin. Han var 43 år och 3 dagar gammal då han byttes in i minut 85 i Colombias sista gruppspelsmatch i VM 2014, för att hyllas och för att sätta rekord. Detta rekord kommer att slås i sommar, av Egyptens förstamålvakt: 45-årige Essam El-Hadary.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss. | Villkor gäller