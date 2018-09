Säsongen 06/07 blev en riktig succe. Det var året Kaká blev den bästa spelaren i Milan och även vann Champions League där Kaká stod för en assist. Milan mötte Liverpool i Champions League-finalen och vann med 2–1. Matchen spelades i det antika Olympiska stadion i Aten. Samma säsong vann Kaká det bästa en individuell spelare kunde vinna: Ballon Dór. Kaká spelade med stor virtuositet. Man kunde tro att han var tvåfotad när han på ett skickligt sätt kunde använda båda fötterna vid avslut, inlägg och dribblingar. Man får inte heller glömma hans vindsnabba hastighet som gav försvararna många mardrömmar. Spelaren var ostoppbar, och fick det hela att se så enkelt ut på plan. Ingen kunde hålla brasilianaren i schack och lämnade många lag lakoniska efter matcherna. Kaká var enbart 20 år gammal när han år 2002 vann VM med Brasilien. Han spelade dock inte finalen, men fick spela mot Costa Rica totala 25 minuter. I Milan fick brasilianaren spela med spelare som, Inzaghi, Gattuso, Pirlo, Seedorf, Nesta, Cafu och Maldini. I Braslien var det spelare som Ronaldinho, Ronaldo och Roberto Carlos. Vid sidan av fotbollen menade Kaká i en intervju att han har sinne för den kristna tron. Han menar att det är det som hjälper honom att tackla livets och fotbollens hinder. Kaká sade också att han tycker om när folk kommer fram till honom: ”Jag tycker om när jag går ut och folk kommer fram och frågar om ett foto eller en autograf. Men det viktigaste för mig är respekt.” Real Madrid gick inte som Kaká hade tänkt sig. När han kom till Real Madrid blev Kaká återigen skadad. Det var en knäskada som han var tvungen att operera. Då Real Madrid var i ett stort behov av en offensiv mittfältare medan Kaká var skadad, köpte de Mesut Özil från Wolfsburg. När Kaká hade blivit frisk hade Murinho valt att fortsätta med Özil. År 2014 gjorde den trogne Kaká comeback i Milan. Han blev snabbt skadad och därmed borta i en månad. Under den tiden han var borta vägrade Kaká att ta lön från Milan då han menade att Milan inte skulle behöva betala honom om han inte var kapabel till att spela. Vilken klubbkärlek man kan ha. Kakás personlighet lyste alltid på plan och var en riktigt bra förebild för andra. Jag minns när jag var liten och såg Kaka, han var alltid glad tänkte jag. Brasilianaren var aldrig aggressiv, respekterade motståndarna och framförallt glad. Han hade aldrig en arrogant uppsyn, utan hade ett ödmjukt förhållningsätt gentemot andra. Varje gång Kaká var på plan, förstod man att han alltid hade kul.

