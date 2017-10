Quiz Allsvenskan 2017 - svår version

Allsvenskan börjar gå mot sitt slut. Hur bra koll har du på allt som hänt i årets allsvenska, och hur bra koll har du på alla spelarna? Testa dig själv i vårt Allsvenskan 2017-quiz!

Frågor om Allsvenskan 2017



1. Allsvenskan sparkade igång med en stormatch den 1 april – IFK Göteborg mot Malmö FF, en match som slutade 1–1. Vem gav sitt lag ledningen redan efter åtta minuter, och gjorde därmed det första målet i Allsvenskan 2017?



A. Erdal Rakip

B. Jo Inge Berget

C. Mattias Bjärsmyr

D. Mikael Boman



2. AIK slog inför säsongen till med ett haussat anfallsförvärv, Sulejman Krpic. Det blev inte ett enda ligamål, och innan han lämnade AIK för en återkomst i sin gamla klubb, hann han även med att erkänna sig skyldig till en misshandel. Från vilket land kommer Krpic?



A. Bosnien

B. Kroatien

C. Ryssland

D. Serbien



3. En match på Tele2 Arena urartade sedan Hammarby gått till anfall och gjort mål, trots att motståndarlaget alldeles innan valt att spela ut bollen då de haft en spelare liggande. Vilket lag var det som fick målet emot sig?



A. AFC Eskilstuna

B. BK Häcken

C. Malmö FF

D. Östersunds FK



4. Inför säsongen lovade Djurgårdens tränare Özcan Melkemichel minst en derbyseger, för att äntligen ta död på ”derbyspöket”. Det blev dessvärre, för Djurgårdens del, 2 förluster och 2 oavgjorda. När var senast Djurgården vann ett derby?



A. 2010

B. 2011

C. 2012

D. 2013



5. Halmstad inledde säsongen med att besegra Östersund i första omgången, men därefter har man inte haft mycket att glädjas åt. En av få ljusglimtar har varit 18-åringen Sead Hakšabanović, som gjorde 4 mål i Allsvenskan innan han såldes utomlands i somras. Till vilken klubb?



A. Borussia Dortmund

B. Bristol City

C. Leeds United

D. West Ham United



6. Förra året nominerades Simon Skrabb till FIFA Puskás Award – priset som tilldelas den som gjort det mest estetiska fotbollsmålet under ett år. Ytterligare en spelare som idag spelar i Allsvenskan, gjorde för ett antal år sedan – i en annan liga – ett mål som nominerades till samma pris. Vem då?



A. Chinedu Obasi

B. Kennedy Bakircioglü

C. Linus Hallenius

D. Nicolás Stefanelli



7. AFC Eskilstuna gjorde inför säsongen en riktig profilvärvning, då de hämtade in Emmanuel Frimpong. Han blev dock inte den succé klubben hoppats på, och i somras bröt man kontraktet med ghananen. Vilken klubb tillhörde Frimpong som ung, och representerade bland annat i Champions League?



A. AC Milan

B. Arsenal FC

C. Olympique de Marseille

D. Udinese



8. När Östersund skulle till Kalmar på bortamatch, åkte lagkaptenen Brwa Nouri bil istället för att flyga med resten av laget. Varför då?



A. Brwa Nouri befann sig redan i en ort nära Kalmar, där han varit av andra skäl.

B. Det inhyrda planet visade sig vara för litet och alla spelare och ledare fick inte plats, som lagkapten offrade han sig och tog bilen.

C. En diskussion mellan Nouri och flygvärdinnan uppstod gällande flygläge på mobilen, vilken slutade i att han blev utslängd innan avfärd.

D. Nouri är flygrädd.



9. Niclas Eliasson hade ingen lyckad tid hos AIK, men fick i våras sitt stora genombrott i IFK Norrköping. Eliasson leder i oktober fortfarande assistligan i Allsvenskan med sina 10 målpass, trots att han lämnade ligan i augusti. Vilken klubb tillhörde Eliasson innan han skrev på för AIK?



A. BK Forward

B. Degerfors IF

C. Falkenbergs FF

D. Gefle IF



10. Vilken spelare i Allsvenskan 2017 har under sin karriär spelat flest A-landskamper?



A. Alireza Haghigi

B. Andreas Isaksson

C. Kim Källström

D. Taye Taiwo



11. Tobias Hysén levererar fortfarande, och trots att IFK Göteborg varit en stor besvikelse placerar sig ”Tobbe” som vanligt i toppen av den allsvenska skytteligan. Hysén har tillhört Göteborg i många år, men var nyligen iväg på ett välbetalt utlandsäventyr. Vilket land spenderade han två år i, från 2014 till 2016?



A. England

B. Förenade Arabemiraten

C. Kina

D. Qatar



12. Vilken av följande spelare har av Henrik Larsson kallats ”en riktigt, riktigt bra fotbollsspelare, men framförallt ett av de största proffsen jag har träffat genom min karriär inom fotbollen”?



A. Arnór Smárason

B. Darijan Bojanic

C. Johan Wiland

D. Jonas Olsson



13. Mathias Ranégie återvände till svensk fotboll i somras, då han skrev på för sin gamla klubb BK Häcken. På första intervjun efter att övergången var klar konstaterade Ranégie att han ska ut i Europa igen, med orden ”Jag tänker att jag gör en jävla bra höst bara så kan jag välja och vraka sen”. Hur många mål har det hunnit bli för Ranégie, fram till det nuvarande landslagsuppehållet i oktober?



A. 0

B. 1

C. 3

D. 5

Rätta dina svar!

1: D

2: A

3: B

4: B

5: D

6: C

7: B

8: C

9: C

10: B

11: C

12: A

13: B