Quiz Allsvenskan 2017 - lätt version

Lyckades du inte få 13 rätt på våra frågor om Allsvenskan tidigare idag? Oroa dig inte, här är den något enklare versionen av vårt Allsvenskan 2017-quiz.

Frågor om Allsvenskan 2017 - lätta



1. Ett lag har tagit svensk fotboll med storm sedan de flyttades upp till Allsvenskan inför säsongen 2016. Inte nog med det, de har även kvalat in till Europa League, där de inlett med två raka segrar och toppar sin grupp. Vilket lag talar jag om?

A. BK Häcken

B. IK Sirius

C. Jönköpings Södra

D. Östersunds FK



2. Mötet mellan IFK Göteborg och AIK beslutades att skjutas upp på grund av en allvarlig incident i samband med matchen. Vad var det som hade hänt?

A. Det hade blivit strömavbrott på Gamla Ullevi.

B. Det var bråk och våldsam stämning utanför arenan, mellan de två klubbarnas supportrar.

C. En av lagens spelarbussar råkade ut för en trafikolycka.

D. En spelare i det ena laget hade erbjudits en stor summa pengar för att underprestera.



3. När Mikael Stahre som IFK Göteborgstränare år 2014 åt mat på en golfrestaurang, träffades han av en golfboll i huvudet. Idag är han inte längre tränare för IFK Göteborg, utan han tränar istället ett annat allsvenskt lag. Vilket?

A. AFC Eskilstuna

B. AIK

C. BK Häcken

D. Hammarby IF



4. Denna skåning blev skyttekung i Allsvenskan 2004, och lämnade Sverige året därefter för spel i Ajax. Han har sedermera även representerat Werder Bremen, Racing Santander och West Brom. 2014 återvände han till svensk fotboll. Tanken var att detta skulle bli hans sista säsong, men nyligen tog han beslutet att spela åtminstone ett år till. Vem är spelaren?

A. Henok Goitom

B. Jonas Olsson

C. Kennedy Bakircioglü

D. Markus Rosenberg



5. Sigge Parling, en av nyckelspelarna bland Sveriges silverhjältar från 1958, jobbade även som smed, vilket kombinerat med hans tuffa spelstil gav honom smeknamnet ”Järnkaminen”. Idag förknippas smeknamnet främst med klubben han tillhörde och dessutom vann två SM-guld med. Vilket lag kallas för ”Järnkaminerna”?

A. AIK

B. Djurgårdens IF

C. IF Elfsborg

D. Örebro SK



6. De senaste åren har det byggts flertalet nya arenor i svensk fotboll. Vilken allsvensk arena har högst publikkapacitet?

A. Friends Arena, AIK

B. Gamla Ullevi, IFK Göteborg

C. Swedbank Stadion, Malmö FF

D. Tele2 Arena, Hammarby IF och Djurgårdens IF



7. En svensk Östersunds-spelare med persiska rötter, Saman Ghoddos, valde nyligen att spela för Irans landslag istället för det svenska. Vilken position spelar Ghoddos vanligen på?

A. Anfallare

B. Defensiv mittfältare

C. Målvakt

D. Ytterback



8. Kalmar FF inledde säsongen väldigt svagt och låg länge på nedflyttningsplats. Situationen skulle inte komma att förbättras förrän ett tränarbyte skedde, då samme man som tog dem till SM-guldet år 2008 återvände till klubben. Vad heter tränaren som vände hem till Kalmar FF, och som nu ser ut att rädda dem kvar i Allsvenskan?

A. Magnus Haglund

B. Nanne Bergstrand

C. Pelle Olsson

D. Peter Swärdh



9. Janne Andersson är sedan ett drygt år tillbaka svensk förbundskapten. Alldeles innan han tog över det svenska landslaget tränade han ett allsvenskt lag. Vilket då?

A. GIF Sundsvall

B. Halmstads BK

C. IFK Norrköping

D. Kalmar FF



10. Jordan Larsson lämnade Helsingborgs IF för NEC Nijmegen efter fjolårets säsong, sedan det blev klart att Helsingborg åkt ur Allsvenskan. Jordans pappa Henrik Larsson spelade även han i Helsingborg, och dessutom även i den holländska ligan. Vilket holländskt lag representerade Henrik Larsson?

A. AFC Ajax

B. Feyenoord

C. NAC Breda

D. PSV Eindhoven



11. I år har vi ett svenskt lag med i Europa League, Europas näst största klubblagsturnering. Vilket svenskt lag lyckades senast med att kvala in till den största, Champions League?

A. Hammarby IF

B. Helsingborgs IF

C. IFK Göteborg

D. Malmö FF



12. Superettan 2017 går precis som Allsvenskan mot sitt slut. Ett av lagen – där bland annat John Guidetti och Ludwig Augustinsson spelat som unga – som ser ut att gå mot uppflyttning tränas av Olof Mellberg. Vilket då?

A. Dalkurd FF

B. Gais

C. IF Brommapojkarna

D. Örgryte IS



13. Publiksnittet i Allsvenskan ligger i skrivande stund på 9 215 åskådare. Om man bortser från år 2015, måste man gå ända bak till 2007 för att hitta ett bättre publiksnitt. Vilket lag toppar med sina knappt 23 000 på läktaren publikligan, nästan 5000 åskådare före laget på andra plats?

A. AIK

B. Djurgårdens IF

C. Hammarby IF

D. Malmö FF

Rätta dina svar!

1: D

2: D

3: C

4: D

5: B

6: A

7: A

8: B

9: B

10: B

11: D

12: C

13: C