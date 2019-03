Nedan listar vi oddsen på vem som blir skyttekung i Allsvenskan. Under oddsen kommer vi med en motivering och speltips.

Slutligen är det viktigt att väga in oddsen innan du spelar. Vi kanske inte tror att Carlos Strandberg vinner skytteligan, men när oddset står i 41 gånger pengarna blir det plötsligt spelvärt, eftersom det är större chans än 1 på 41 att han vinner.

Det är alltid viktigt att väga in olika parametrar innan man spelar. När du väl ska spela på ditt odds kanske du vill spela via Swish ? Följ i så fall länken.

Transferfönstret är dock bara en av alla parametrar värda att väga in när man ska tippa skytteligavinnare i Allsvenskan 2019 . Det är viktigt att väga in tuffa spelscheman vilket kan resultera i rotation inom laget. Malmö FF kvalar till exempel till Champions League i höst, och då kan vi vänta oss att Markus Rosenberg vilas några matcher i Allsvenskan för att kunna vara på topp i Europakvalet. Då spelar han färre allsvenska matcher och lär således göra färre mål.

En spelare som Paulinho, som vann skytteligan ifjol och är brasilianare, kan mycket väl bli såld till någon klubb i till exempel Asien under sommaren. En annan skytteligakandidat som riskerar att säljas är Alexander Jeremejeff, som säkerligen drömmer om en karriär i utlandet och som trots allt hunnit fylla 25 år. Dyker det upp ett lockande bud på den förre Malmöspelaren, idag i Häcken, tvekar han nog inte att lämna Allsvenskan – i skytteligastrid eller inte.

När man spelar på odds på vem som vinner skytteligan i Allsvenskan ska man ha i åtanke att det kan hända saker under transferfönstret som öppnar under sommaren. Marcus Berg lyckades visserligen vinna skytteligan samma år som han gick till Groningen på sommaren, men han är rätt ensam med den bedriften.

Den unge anfallaren kom till Sverige och AFC Eskilstuna förra våren, och gjorde 12 mål under sin första säsong i landet. Visserligen i Superettan, men ändå oerhört imponerande och om Eskilstuna gör en hyfsad säsong kan vi nog få se en än bättre anpassad och utvecklad Samuel Nnamani göra väldigt mycket mål. Vi säger inte att vi tror att han blir skyttekung, men till oddset 101 gånger pengarna kan det vara värt att sätta en tjugolapp eller liknande.

Något av ett långskott, men till oddset 41 gånger pengarna är det spelvärt. Strandberg är för tillfället utanför startelvan bakom Rosenberg och Antonsson, men har en enorm potential och kapacitet. Lyckas han ta en plats i elvan tidigt under säsongen har vi lätt att se honom stänka in mål i ett dominerande Malmö FF.

Fjolårets skyttekung är givetvis storfavorit igen. Håller Paulinho sig skadefri – och inte säljs i sommar – tror vi att han vinner skytteligan i Allsvenskan 2019. Har nu fått en Mervan Celik i toppform bredvid sig, en ett år äldre och bättre Daleho Irandust plus lagets nyförvärv Ahmed Yasin. Förutsättningarna för att Paulinho blir skyttekung är väldigt bra.

Vi ska inte heller räkna ut Sander Svendsen från att bli skyttekung. Den norska målsprutan har under försäsongen och cupmatcherna visat upp tecken på att Allsvenskan 2019 kan bli ett bra år för honom. Detsamma gäller Jordan Larsson, som också hade ett tufft fjolår men som egentligen har väldigt mycket kvalitet i sig. Det gäller bara att få ut potentialen, och ofta kan det handla mycket om det mentala. Kommer målen i början av säsongen, då fortsätter de att komma under resten av året.

