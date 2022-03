Vad: Melodifestivalen (final) 2022 Datum & tid: Lördagen den 12 mars, kl. 20:00 Plats: Friends Arena, Stockholm Live stream & TV SVT1 & SVTPlay Förra årets Mello-vinnare: Tusse – ”Voices” Plats för Eurovision 2022: Turin, Italien

Melodifestivalen 2022 – betting & odds i final

Här nedan kan du se möjligheter för betting för samtliga artister i Mello 2022. Där ser du alla odds för vinnare av Melodifestivalen. Du kan välja att spela på Melodifestivalen 2022 odds inne hos flera svenska betsidor på nätet. Vi tipsar om de som har bästa oddsen här nedanför!

Artist/Bidrag Unibet Betsson Cornelia Jakobs (Hold Me Closer) 1.75 1.80 Anders Bagge (Bigger The The Universe) 2.55 2.20 Klara Hammarström (Run To The Hills) 6,50 7.00 Liamoo (Bluffin’) 10.50 10.00 Medina (In I Dimman) 41.00 50.00 Faith Kakembo (Freedom) 151.00 50.00 John Lundvik (Änglavakt) 151.00 50.00 Robin Bengtsson (Innocent Love) 151.00 50.00

Datum & tid

Så vilket datum och vilken tid gäller för att följa Melodifestivalen 2022 live?

Melodifestivalen 2022 kommer att börja lördagen den 12 mars, kl. 20:00. Platsen för Mello finalen kommer att vara Friends Arena i Stockholm.

Se Melodifestivalen via live stream & TV

I vanlig ordning så är det SVT som kommer att sända från Melodifestivalen. De kommer naturligtvis se till så du både kan streama Melodifestivalen – men även se finalen på TV.

Med tanke på att det är SVT som har rättigheter för att visa Melodifestivalen 2022 – så innebär att det gratis för alla inom Sverige. SVT ingår i Public Service och visar därför sitt innehåll helt gratis både via TV-kanal och live streaming.

Om du inte vill följa Melodifestivalen via live stream eller på TV. Då kan du välja att lyssna på alla bidrag – samt live uppdateringar från tävlingen via radio. Där kommer nämligen SR P4 att sända från Mello.

TV kanal: SVT1

Live stream: SVTplay

Radio: SR P4

Artister i Mello 2022

Här kan du se vilka artister som finns inför finalen 2022 av Melodifestivalen. Ett av dessa bidrag kommer att stå som vinnare – för att sedan representera Sverige i Eurovision (ESC).

Kolla in alla bidrag för att hitta din favorit inför finalen för Mello 2022.

Cornelia Jakobs – Hold me Closer

En lugn låt som verkligen vaknar upp till refrängen. Känslosam, stark och mcyket enkel att tycka om. Vi tycker oss dock se likheter till andra låter i samma genre – t.ex. ”Release Me” med Oh Laura.

Anders Bagge – Bigger Than The Universe

Många blev nog positivt överraskade när de såg att Anders Bagge skulle ställa upp i årets upplaga av Melodifestivalen. Han gör det med bravur och är en av spelbolagens favorit att vinna rubbet.

Klara Hammarström – Run To The Hills

Ännu ett starkt bidrag till finalen. Klara Hammarström kom på en sjätte plats i föregående upplaga av Mello. Nu får hon revansch med ett något bättre låt enligt oss!

Liamoo – Bluffin’

Skönt beat – härlig text. Hur långt kan det räcka? Vi anser att Liamoo är en outsider till att vinna hela rubbet – vilket är en bild som många spelbolag bekräftar.

Faith Kakembo – Freedom

Lite förvirring kring röstningen hos SVT resulterade i att Faith Kakembo tog en finalplats. En kraftfull låt som vi tror kommer att placera sig i mitten av resultatlistan.

Medina – In I Dimman

Startfältet aboslut mest uppiggande låt! Här bjuds vi på fart och fläkt – men låten är inte tillräckligt svängig för att ta sig till segern? Låten lär attrahera främst den unga publiken.

John Lundvik – Änglavakt

En låt som skla ha personliga kopplingar till John Lundvik. Artisten i fråga har tidigare vunnit melodifestivalen i Sverige med ”Too Late For Love”. Kan det bli ytterligare en seger? Nja – det tror inte vi.

Robin Bengtsson – Innocent Love

En veteran när det kommer till melodifestivalen är flickidolen Robin Bengtsson. En helt okej låt – fast det finns lite mer att önska – helt klart!

Observera: Fler bidrag kommer att läggas till i startfältet för finalen av Melodifestivalen 2022. Ytterligare fyra bidrag från semifinalen kommer att vara med.

Resultat från deltävlingar

Här kan du följa vilka resultat som har lett till att startfältet i finalen ser ut som det gör. Under 2022 så har det anordnas 4 deltävlingar. Med anledning av coronapandemin – så har samtliga deltävlingar anordnats i Stockholm. Närmare bestämt i Avicii Arena (Globen) och Friends Arena.

Deltävling 1

Finalister: Cornelia Jacobs (Hold Me Closer) & Robin Bengtsson (Innocent Love)

Bidrag till semifinal: Danne Stråhed (Hallabaloo) & Theoz (Som Du Vill)

Deltävling 2

Finalister: Liamoo (Bluffin) & John Lundvik (Änglavakt)

Bidrag till semifinal: Alvaro Estrella (Suave) & Tone Sekelius (My Way)

Deltävling 3

Finalister: Faith Kakembo (Freedom) & Anders Bagge (Bigger Than The Universe)

Bidrag till semifinal: Lisa Miskovsky (Best To Come) & Cazzi Opeia (I Can’t Get Enough)

Deltävling 4

Finalister: Klara Hermansson (Run To The Hills) & Medina (In I Dimman)

Bidrag till semifinal: Lillasyster (Till Our Days Are Over) & Anna Bergendahl (Higher Power)

Så röstar du

För att rösta till finalen så kommer mycket information att delas av SVT under sändningen. Det finns lite olika möjligheter för dig att rösta på de bidrag och artist som du tycker är bäst.

Det kommer att vara möjligt att lägga sin röst på alla bidrag via SVTs app. Då kommer din röst att placeras utifrån vilken åldersgrupp som du tillhör.

Självklart kommer det även vara möjligt att rösta på artister i Melodifestivalen via telefon. Det går då att hitta vilket telefonnummer som gäller för just ditt bidrag. Under sändningen så kommer alla telefonnummer att visas tydligt.

Det kommer vara möjligt att stödja välgörenhet under tiden som du röstar på den som du vill vinna Mello 2022. Summorna som SVT samlar ihop genom omröstningen kommer att skänkas till förmån av situationen i Ukraina.