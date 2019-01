Nu återstår det ett halvår kvar tills vi slutligen får se om det blir Borussia Dortmund som får lyfta bucklan. Reus blev precis skadad och kommer behöva max 3 veckor för återhämtning. Det gäller att de vinner nästa ”Der Klassiker” och spelar såsom de gör just nu. Marco Reus har dock en benägenhet att bli skadad och det sista ett Dortmundfan skulle vilja se är honom borta just nu. Ifall Dortmund vinner ligatiteln, så är den bevandrade Reus med säkerhet inte endast en klubblegend utan även en legend för alla.

Klubbikonen Marco Reus har en fantastisk säsong och har varit den mest bidragande spelaren till laget denna säsong. Borussia Dortmund ligger sex poäng före Bayern München och hoppas hålla sig fast ända in i det sista.

