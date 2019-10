Bland datan som samlas in finner vi heatmaps på rörelsemönster över särskilda ytor, statistik på maxhastighet och antal löpmeter, passningsprocent och skapade målchanser per spelare. Och otroligt mycket mer.

Lagen kliver in på planen och jag kan inte förneka att min kunskap om Dynamo Kiev är begränsad. Jag frågar Oleksandr vem han tycker att jag ska hålla ett extra öga på, vem som sticker ut och som får fansen att våga hoppas:

Jag letar efter en halsduk anpassad för matchen, dekorerad med både Dynamos och Malmös klubbmärken, för att ta med mig hem som en souvenir. Efter att de första halsduksförsäljarna saknat en sådan variant, tänker jag att de kanske är för svårsålda för att vara värda att ha i utbudet och nöjer mig med en vanlig Dynamohalsduk. Tjugo meter senare ser jag just en sådan halsduk jag letade efter.

Mychajlytjenko har bara tränat laget i tre matcher, sedan föregångaren Alyaksandr Khatskevich fick sparken efter att under en period av tre matcher hunnit med att orsaka två katastrofer i form av att missa Champions League och att förlora hemma mot Shakhtar Donetsk. Tränarbytet har inte resulterat i mer än att den där segerlösa sviten på tre matcher vuxit till sex matcher.

– De kallas för Lobanovskyj-skolan. Att de har spelat under Lobanovskyj räcker för att de ska få jobb i Dynamo. Men ingen av dem har blivit duktiga tränare. Han som tränar oss nu till exempel, Oleksij Mychajlytjenko, har inte tränat något lag innan Dynamo. Det är för dåligt, säger Oleksandr.

På de senaste sju åren har Dynamo Kiev haft sex tränare, hos vilka en gemensam nämnare enkelt går att finna. Alla har de varit spelare för Dynamo Kiev under Valerij Lobanovskyj. Den optimistiska förhoppningen får väl antas vara att hitta en ny Lobanovskyj som tack vare, eller trots, presidentens råd ska ta tillbaka klubben till fornstora tider.

Den enorma portionen av mat börjar ta slut, men innan vi ger oss av vill mitt sällskap beställa in mer öl.

– Dynamo har som policy att satsa ungt, att ge dem egna produkterna mycket speltid och att ha ett a-lag med många egenfostrade spelare, säger Oleksandr. Och på så sätt har vi fått fram flera landslagsspelare. Men jag skulle snarare säga att det är en väg vi blivit tvungna att gå som en effekt av vår numera väldigt dåliga ekonomi, för när vi hade pengar för ett antal år sedan så köpte vi också in spelare från höger och vänster.

– Men vi har åtminstone fler spelare än dem i landslaget. De köper ju bara in massor av brassar, flikar Yuri in.

– Deras fans är jätteglada över att den här affärsmannen kommit in och köpt Shakhtar och gjort dem jättebra, säger Oleksandr. Trots att vi fortfarande ser dem som lillebror är sanningen att vi inte längre kan mäta oss med dem. Avståndet är verkligen stort.

– Nej, men jag och min flickvän satte fast ett hänglås på en likadan slags bro i Paris. Några veckor senare läste vi att just den delen av bron rasat. Vi är inte tillsammans längre.

För att ta oss från en av alla höjder i staden till en annan, vandrar vi över en trevlig, smal träbro med fantastisk utsikt. Härifrån ser vi bland annat den långa sandstrand där de svenska tillresta supportrarna satte upp sitt "Camp Sweden" under EM 2012.

Tack vare att jag lärt känna Oleksandr under hans tid i Malmö, har jag turen att få med mig en gratis guide på denna resa. Han har planerat dagen – från att titta på den gamla arenan, till att se staden med dess andra sevärdheter för att slutligen ta vägen via den lokala puben till matchen.

Dagarna då Valerij Lobanovskyj förde Dynamo Kiev till framgång efter framgång är förbi, och från att ha dominerat sovjetisk och inte minst ukrainsk fotboll står man nu på blott två ligatitlar under de senaste tio åren. Säsongsinledningen är katastrofal, och efter sju omgångar – visserligen med en match mindre spelad än konkurrenterna – har man redan 13 poäng upp till förstaplatsen. Från jumboplatsen skiljer bara sex poäng.

Vi beundrar konstverket – det här är något annat än den omtalade Ronaldoskulpturen – och går sedan fram till arenan. Väl där upptäcker vi att Dynamo Kiev tränar just nu, i förberedelse för kvällens match. Jag är på väg att fotografera arenan, men matas snabbt undan av en av de vakter som, trots att det bara är träning, står utanför. ”No photos!”.

Redan år 1974 bad Lobanovskyj Dynamo Kiev om en dator för att spela in och analysera spelarprestationer, vilket inte direkt var en simpel sak att fråga efter så här tids. Han var tvungen att personligen tala med regeringstjänstemän och officerare för att få sin önskan igenom, och KGB misstänkte att Lobanovskyj planerade ett försök att läcka politisk, topphemlig information till andra länder.

I princip alla byggnader som förstördes under kravallerna är återställda idag, och det är svårt att finna fler spår från skjutningarna än det minnesmonument för offren som upprättats längs med gatan. Men det är inte bara de gamla byggnaderna och de politiska händelserna som gör det här till en särskild plats. Den gamla fotbollsarenan andas lika mycket historia. Stjärnor som Andriy Shevchenko och Oleg Blokhin är uppväxta här, och namnet är taget efter den störste legendaren av dem alla.

Tyvärr lyckades schemaläggaren att med god precision pricka in en tråkig tidpunkt för den här matchen rent väderleksmässigt. I två veckors tid har solen dag efter dag pressat upp temperaturen i Kiev till över 20 grader, men just idag är det molnigt och kyligt. Det är, trots det, fint ändå.

– Jag är väldigt glad över att vi lottades in i samma grupp som både Malmö och FC Köpenhamn. Utöver den här resan har jag nu två Dynamomatcher jag enkelt kan gå på, säger Mamin på sin – vilket sticker ut i Ukraina – goda engelska.

Oleksandr Mamin är uppvuxen i Kiev och har bott här i hela sitt liv, bortsett från det senaste året då arbetet fört honom till Malmö. Nu är han tillbaka i hemstaden, för att se sitt Dynamo ställas mot just Malmö FF.

