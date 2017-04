Kända syskonpar – Framgångsrika syskon inom sport

Joel Lundquist har varit över i NHL och spelat, men blev inte lika långvarig som brosan som just nu är en stjärna i NHL.

Ytterligare två hockeybröder finns med i vår lista. Henrik Lundquist som är en mycket framgångsrik målvakt i New York Rangers, och Joel Lundquist som är Frölundas just nu största profil.

Hans Olsson är en före detta skidåkare inom alpint. Han har tagit flera medaljer under sin karriär och var den första svensk som någonsin stått på prispallen i en störtloppstävling i världscupen för herrar. Han vann även Junior-VM redan 2004 i Maribor.

Jenny och Sussana Kallur har flera gånger tävlat mot varandra i större tävlingar. Inte minst under SM, då båda systrarna har varit favorittippade till guld.

Detta kända tvillingpar i Sverige föddes den 16 februari i USA. Detta eftersom deras pappa tidigare var en framgångsrika hokceyspelare i New York Islanders. Kanske känner du igen namnet Anders Kallur om du är intresserad av ishockey. De är utan tvekan en idrottsfamilj som kommit långt i sina olika sporter.

Ytterligare ett tvillingpar som visat sig vara framgångsrika inom samma idrott är idrottssystrarna Jenny och Susanna Kallur. Dessa två systrar har visat stora framgångar i häcklöpning. Flera gånger så har vi svenskar hållt tummarna för att någon av dessa systrar ska komma till final och först i mål under de intensiva loppen.

Båda dessa bröder har haft en lång karriär i både NHL och SHL. De har båda även haft självklara platser i Tre Kronor under deras hockeykarriär, vilket vittnar om att de är Sveriges framgångsrikaste tvillingpar inom sport under alla tider.

Sveriges kanske mest kända syskonpar inom sport är ishockeyspelarna Daniel Sedin och Henrik Sedin. Detta tvilllingpar har under en längre haft stora framgångar i NHL och i Tre Kronor. Trots att deras kärriär är på slutet, så fortsätter de att spela riktigt bra ishockey.

