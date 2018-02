Engelsk fotboll har mycket de är kända för. Inte bara det faktum att de har världens bästa fotbollsliga - Premier League. I England är huliganismen och fotbollsvåldet bland supportrar vida utbrett.

I engelsk fotboll så har man haft en lång kamp mot att förbygga, och stoppa det våld som sker både inne, och utanför arenorna. Kampen går sakta framåt, men ännu finns det mycket kvar att göra.

I vår grafik hittar du vilka klubbar som är mest drabbade av fotbollsvåld, och huliganer.

Det lag som haft en lång historia av bråkiga supportrar är West Ham United. Sedan länge har denna arbetarklubb från London varit kända/ökända för sina fotbollsfans.



West Ham är med marginal det Premier League-lag som har störst problem med stökiga fans, då de har mer än 50 % fotbollsrelaterade arresteringar än tvåan på listan, Manchester United. Dessutom är de klubben som har fått flest störningsanmälningar mot sig.



När det gäller alkoholrelaterade arresteringar, är det istället Manchester City som är det Premier League-lag som toppar den mindre smickrande listan. Hela 13 alkoholrelaterade arresteringar av Manchester City-fans skedde under föregående säsong. Dock är Championshiplaget Birmingham City den klubb i England där antalet är störst, 18 alkoholrelaterade arresteringar.



När det gäller lag som haft flest intrång på fotbollsplan hamnar Chelsea i topp, med nästan tre gånger så många arresteringar av planinvaderare som Crystal Palace, nummer 2 på listan.



Desto längre ner vi kommer i seriesystemen i England, desto större andel av publiken råkar ut för arresteringar. I League Two (fjärdedivisionen) sker 7,1 arresteringar per 100 000 deltagare, jämfört med 2,9 arresteringar i Premier League. Dock är även publiksiffrorna lägre i sämre divisioner, och därför sker ändå de flesta arresteringarna uppe i Premier League.



Tittar vi slutligen på utvecklingen av antal portade personer från fotbollsarenor, så kan vi se att Premier League sedan 2011 har portat färre och färre personer för varje år som gått. Även Championship har sett en minskning sedan 2011, medan ligorna därunder inte visar upp någon anmärkningsvärd förändring under denna sjuårsperiod.