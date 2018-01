Arsenal FC

Något som kännetecknar Arsenals logga är den stora kanonen, som är central i emblemet. Redan vid klubbens första emblem var kanonen central, då man hade med tre kanoner ovanifrån. På senare tid har man nöjt sig med en kanon, vilken man först vände till höger och därefter till vänster. Sedan 2002 är den riktad åt höger igen, vilket ska symbolisera att man blickar framåt.



Historien bakom kanonen är att klubben grundades av arbetarna på vapenfabriken Royal Arsenal.



År 1949 började man med skölden, och då hade man även med en text under emblemet – ”Victoria concordia crescit”. Det är latin, och betyder ”Seger växer ur harmoni”. När det nya klubbmärket började användas 2002 tog man bort texten, men mottot lever fortfarande kvar i klubben.



Den röda färgen i Arsenals klubbmärke står för passion, vitalitet och energi. Det guldiga står för förträfflighet och elegans.

Chelsea FC

Chelseas första logotyp föreställer en veteran från brittiska armén, som satt på Royal Hospital Chelsea vid tiden klubben grundades. Bilden på krigsveteranen var motivet för Chelseas logga i nästan 50 år.



När Ted Drake blev Chelsea-manager 1952, kände han att han ville modernisera klubben. Han bytte ut lagets emblem, som han ansåg vara gammalmodigt, och ersatte det med ett tillfälligt märke föreställande lagets initialer CFC.



Året därefter bytte man till ett lejon, ett djur som är tidigare ordförande Earl Cadogans släktvapen. I toppen av märket finns tre röda rosor, som ska symbolisera England, samt två röda fotbollar.



1986 gjordes ett nytt försök att modernisera lagets emblem, och man ändrade designen, men behöll lejonet. I samband med att Roman Abramovich tog över klubben 2005 beslutades det, till fansens stora glädje, att återgå till den föregående designen. Man gjorde endast några mindre justeringar.

Liverpool FC

Liverpool FC:s märke är och har alltid varit baserat på leverfågeln (på engelska ”liver bird”), som är staden Liverpools statssymbol.



1992 förde Liverpool FC in sin slogan ”You’ll Never Walk Alone” i klubbemblemet, i vad som var ett tillfälligt 100 års-emblem. Det som syns ovanför texten är porten till Anfield, som kallas ”The Shankly Gates”.



När 100-årsjubileumet var över och det var dags att ändra på märket igen, höll man sig ändå kvar vid en i princip likadan design. Den stora skillnaden var att man nu lagt till ”The Eternal Flame”, för att hedra de 96 människor som omkom i läktarkatastrofen på Hillsborough.



År 1999 justerade Liverpool sitt emblem igen, och märket man bytte till är det märket man använder idag.

Manchester City

Manchester City ändrade sitt emblem nyligen, så sent som 2016 då man återgick till en design man använt tidigare.



Rosen på Manchester Citys märke föreställer ”Lancasters röda ros”. I första världskriget bars rosen av en sektor inom brittiska armén under fälttåg i Belgien. Sektorn gick med mottot ”De som bär Lancasters röda ros segrar eller dör”.



År 1997 ändrade Manchester City sitt märke, och det nya märket skulle kretsa kring en guldig örn. Örnen är en gammal heraldisk symbol för staden Manchester (en guldig örn fanns tidigare i statssymbolen, men har idag tagits bort), vilken representerar den växande flygindustrin. På nedre delen av märket står det ”Superbia in Proelio”, latin för ”Stolthet i strid”. De tre stjärnorna i toppen av märket tog man med av dekorativa skäl.



Märket med örnen fick utstå mycket kritik från fans, och i slutet av 2015 meddelade Manchester City att de tänkte låta klubbens fans komma med förslag på ny design. Det slutade med att man återgick till hur märket tidigare såg ut.



Skeppet på Manchester Citys märke – som finns på samtliga versioner – representerar Manchester Ship Canal. De tre diagonala ränderna som syns under skeppet symboliserar stadens tre floder – Irwell, Irk och Medlock.

Manchester United

Designen på Manchester Uniteds emblem härrör från stadens vapensköld, även om den enda likheten idag är det fullriggade skeppet.



1960 introducerades en av versionerna Manchester United genom åren haft på sitt märke, och märket är sig rätt likt än idag. Endast två ändringar har skett sedan dess, den första var att man 1973 valde att ta med en djävul i mitten av emblemet, apropå klubbens smeknamn ”The Red Devils”.



Smeknamnet härstammar faktiskt ifrån en annan sport – rugby. Rugbyklubben Salford, från Greater Manchester, betraktades på 1930-talet som ledande inom sporten. När de var i Frankrike och spelade imponerade de stort, och de franska journalisterna började kalla laget för ”Les Diables Rouges”.



Under Sir Matt Busby, som var manager för Manchester United i 25 år, kallades United för ”Busby’s Babes”, eftersom laget hade så många unga spelare. Busby kände att lagets smeknamn inte ingav särskilt mycket fruktan, och introducerade därför rugbylagets smeknamn för klubben. Idag är ”The Red Devils” vida känt, och förknippas bland den breda publiken främst med fotbollsklubben Manchester United.



1998 tog man bort ”Football Club” ur märket, för att göra loggan mer internationellt gångbar. Beslutet bemöttes med kritik från fansen – som alltid när en klubb ändrar på något – men nu har stormen lagt sig.

Tottenham Hotspurs FC

Ända sedan 1921 har Tottenhams emblem föreställt en tupp. Historien bakom tuppen har att göra med den äldste sonen till 1:e earlen av Northumberland, Henry ”Harry Hotspur” Percy, efter vem klubben också är döpt. Henry Percy var känd för att vara en duktig och hetlevrad krigare, och när han red trampade han hårt i sporrarna (Spurs på engelska) för att få hästen att gå fortare. Därav Percys smeknamn Harry Hotspur.



Det är alltså därför Tottenham heter Hotspurs. Men tuppen då? Jo, Harry Hotspur var nämligen ett stort fan av tuppfäktning. En dåvarande Tottenham-spelare gjöt i början av 1900-talet en nästan tre meter hög bronsstaty föreställande en tupp som stod på en fotboll. Statyn ställdes upp på hemmaarenan White Hart Lane 1909, och med tiden blev tuppen en del av klubbens identitet, och därför har den sedan blivit ett naturligt val som emblem.