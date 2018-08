Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic och Arturo Vidal är alla spelare som omnämns bland de bästa straffskyttarna i världen. Men när världens bästa straffskyttar granskas är ingen av dessa på förstaplatsen.



Världens bäste straffskytt är Ryad Boudebouz, mittfältare i Real Betis. I sin karriär har han skjutit 23 straffar och gjort mål på 22.



Två på listan är Liverpools nyförvärv från Monaco, Fabinho. Därefter följer den italienske anfallaren Giampaolo Pazzini. Se hela listan nedan! 1. Ryad Boudebouz, Real Betis, 95,7 % 23 straffar 22 mål 1 miss 2. Fabinho, Liverpool, 95 % 20 straffar 19 mål 1 miss 3. Giampaolo Pazzini, Hellas Verona: 93,5 % 31 straffar 29 mål 2 missar 4. Robert Lewandowski, Bayern München: 90,2 % 41 straffar 37 mål 4 missar 5. Leigton Baines, Everton: 89,7 % 29 straffar 26 mål 3 missar 6. Jonas, Benfica: 88,6 % 35 straffar 31 mål 4 missar 7. Mario Balotelli, Nice: 88,1 % 42 straffar 37 mål 5 missar 8. Zlatan Ibrahimovic, L.A. Galaxy: 87,5 % 80 straffar 70 mål 10 missar Zlatan Ibrahimovics drömelva 9. Eden Hazard, Chelsea: 85,4 % 48 straffar 41 mål 7 missar 10. Arturo Vidal, Bayern München: 84,8 % 33 straffar 28 mål 5 missar Fotnot: För att få vara med på denna lista måste man ha skjutit minst 20 straffar under sin karriär. Vi har också valt att endast inkluderat spelare som spelar eller har spelat i någon av Europas fem stora ligor (engelska, spanska, italienska, tyska eller franska). Topp 10 flest frisparksmål någonsin

