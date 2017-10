Golden Boy-vinnarna – så gick det sedan

Som 18-åring tog Renato Sanches plats på Portugals mittfält i EM 2016, och startade i finalen som Portugal vann. Senare samma sommar skrev han på för Bayern München. Tiden i Bayern München har än så länge inte blivit vad Sanches hoppats på. Under hans första säsong i klubben startade han endast fyra ligamatcher, och gjorde inte en enda poäng. Nuvarande säsong är han utlånad till Swansea City, och kämpar för att ta en fast plats i startelvan.

Anthony Martial köptes till Manchester United sommaren 2015, och blev därmed den dyraste tonåringen någonsin. Gjorde 17 mål – alla tävlingar inkluderat – under sin första säsong i klubben, och följde sedan upp med att säsongen därpå hitta nätet åtta gånger.

Lämnade Liverpool för konkurrenten Manchester City sommaren 2015. Väntar fortfarande på de stora titlarna, både klubbtitlar och individuellt. Under de två fullständiga säsongerna Sterling spelat i Manchester City har han gjort sex respektive sju mål i Premier League. Denna säsong, endast nio omgångar in i ligaspelet, är han redan uppe i sex mål.

Isco lämnade Málaga för Real Madrid ett år efter att ha blivit ”Golden Boy”. Efter perioder av mindre speltid under Iscos första tid i klubben, har han med Zinedine Zidane som tränare fått ett lyft. Isco är nu en given startspelare, och startade bland annat när Real Madrid i maj vann Champions League.

Mario Balotelli hade – och har fortfarande – alla kvaliteter en anfallare kan tänkas behöva. Styrka, teknik, fart och ett dödligt skott. Det som tycks ha varit Balotellis svaghet genom åren är det mentala. Istället för att lägga all fokus på att förvalta sin talang, har han kastat dartpilar på ungdomsspelare och skjutit fyrverkerier i sitt eget badrum. Mario Balotelli lämnade i januari 2013 Manchester City för sin favoritklubb som barn – Milan, där han inledde starkt men sedan tappade i prestationer. Sommaren 2014 skrev han på för Liverpool, där han misslyckades totalt och gick efter bara ett år tillbaka till Milan på lån. Nytt misslyckande. 2016 skrev Balotelli på för franska Nice, dit han gick på fri transfer. Jamie Carragher twittrade ”Balotelli gratis är fortfarande ett överpris för Nice”. Balotelli har tystat Carragher rejält, och hans karriär har äntligen tagit fart igen. På 38 matcher sedan ankomsten har han gjort 24 mål, och han nämns nu återigen i landslagsdiskussionerna inför playoff mot Sverige.

Alexandre Pato lämnade Internacional för spel i Milan redan som 18-åring 2008, och trots sin ringa ålder blev han genast en viktig spelare i laget. Han inledde med att göra mål i sin debut, och fortsatte sedan på samma sätt. En bländande snabbhet kombinerad med mycket god bollkontroll gjorde honom väldigt svårstoppad för försvararna. Vad som istället stoppade honom och hans karriär från att blomstra var skador. Under Patos fem år i Milan blev han skadad vid 14 olika tillfällen, och missade som en konsekvens av detta totalt 69 (!) matcher. 2013 lämnade Pato Italien för spel i brasilianska Corinthians. Därefter har han haft kortare sejourer i Chelsea och i Villarreal, men utan att sätta något avtryck. Idag tillhör Pato kinesiska Tianjin Quanjian.

Lämnade Atlético Madrid för Manchester City sommaren 2011. Har vunnit två Premier League-titlar och även varit väldigt framgångsrik individuellt sett, med en skytteligatitel säsongen 2014-15. Innehar just nu, tillsammans med Romelu Lukaku, förstaplatsen i skytteligan på sju fullträffar.

Kylian Mbappé, Gabriel Jesús och Ousmane Dembélé gör upp om att utses till årets Golden Boy, världens bäste spelare under 21 år. Men att vara bäst som ung betyder inte att man blir bäst på riktigt. Här är vår lista över de tidigare vinnarna av priset, och vart deras karriärer tagit vägen sedan.

