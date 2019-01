När mästerskapet har börjat kan vi dock förvänta oss att oddsen ändras, och vid en snabb koll på Unibets hemsida verkar spelet till och med ha försvunnit från marknaden. Inga bettingsidor erbjuder dessvärre spel på bandy-VM, men söker du noga kanske du hittar någon annan sida där du kan spela på odds från annan bandy, om än inte just bandy-VM.

Det kanske största namnet är ytterhalvan Per Hellmyrs , som varit med i hela 13 VM på vilka han tagit 5 VM-guld. Hellmyrs har förutom flest VM-deltaganden och -guld flest landskamper i Sveriges trupp, 127 stycken.

Per Hellmyrs, 35, Bollnäs

Här under kan ni se gruppindelningen i bandy-VM 2019.

Det går tyvärr inte att följa hela bandy-VM 2019 genom att titta på matcherna via nätet. Några av matcherna visas på SVT Play (och dessa kan du se online på nätet, men övriga matcher krävs att du ser på plats.

