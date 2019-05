Ajax gick in och vann matchen. Ajax vann titeln och de firade till min förvåning mycket starkt. Wow. Jag blev förvånad att de reagerade så positivt trots att de åkt ut ur Champions League. Det fick mig att inse att sportmannaskap inte handlar enbart om att vinna allt, utan man får också nöja sig i det man har åstadkommit ibland. Vi alla får göra det.

När slutsignalen gick kunde inte Ajax och även hela världen inte förstå vad som just hände. Lucas gjorde mål efter mål, allt gick så snabbt. Övertaget som Ajax hade slutade som ett underläge. Tidigare samma vecka gjorde Liverpool en sådan historisk vändning, men nu var det Tottenham som gjorde det.

Pojksagan slutade tyvärr lite dystert för Ajax. Efter att ha slitit sig förbi Real Madrid och Juventus var det Tottenham som slutligen sade ifrån. I nittionde minutens femte tilläggsminut satte Lucas Moura sitt tredje mål för Tottenham och gick därmed vidare till final. Ajax kunde bara inte tro vad som just hände.

