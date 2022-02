Streama Hammarby - Vélez CF, 9/2: Se live stream & TV

Vad: Hammarby IF – Vélez CF (Träninsmatch) När: Den 9/2, kl. 16:30 Var: Marbella, Spanien Live stream: Aftonbladet Plus TV: –

Streama Hammarby – Vélez

En hel del lär vilja live streama Hammarby – Vélez CF på internet, för att se matchen direktsänt. Det är dock inte lätt att veta hur man gör för att titta på matchen online. Vi kan ändå lyckligtvis meddela er att det finns ett sätt att hitta en Hammarby – Vélez stream, för att se matchen på internet.

För att titta på Hammarby – Vélez CF live på internet behöver ni ett konto på Aftonbladet Plus, då de står för att sända många svenska lags försäsongsmatcher och exempelvis denna. Titta på er fotboll stream av denna träningsmatch via Aftonbladet plus, direkt från valfri enhet.

Titta på Hammarby – Vélez på TV

Dessvärre är det ingen svensk TV-kanal som köpt upp rättigheterna till att sända Hammarby – Vélez live, och således kommer matchen inte att visas på TV. Det ni däremot kan göra för att se matchen direktsänt på TV är att skaffa ett konto på Aftonbladet Plus, och sedermera koppla sändningen till TV-skärmen.

För att föra över er Hammarby – Vélez stream till TV-skärmen krävs att ni har ett verktyg så som HDMI-kabel, Chromecast, Apple TV eller liknande.

TV-kanal: –

Avspark: 16:30, onsdag 9 februari

Inför matchen

Försäsongen är igång på riktigt. Hammarby gjorde sin första träningsmatch häromdagen, då man mötte IFK Göteborg. Medan IFK Göteborg toppade laget och bara gjorde några få byten, ställde Hammarby upp med ett b-betonat lag och bytte dessutom hela startelvan i paus. Trots det var man det klart bättre laget, och slog ”Änglarna” med 2-0.

Nu väntar nästa träningsmatch, mot spanska Vélez CF. Hammarbys nye tränare Martí Cifuentes är just spanjor, från Katalonien, och han har varit tydlig med att det är den skolan han tar med sig till ”Bajen”. Här ska det hållas i boll och spelas fotboll via marken. Mot IFK Göteborg ställde Hammarby upp med en 4-3-3-formation, där tremannamittfältet innefattar en balansspelare och två lite mer framåtlutade mittfältare.

Vi väntar oss att Hammarby återigen ställer upp med en blandning av givna startspelare och av yngre förmågor, då tränaren varit tydlig med att han vill gå runt på många spelare under försäsongen.

Vélez CF har en hel del svenskanknytning. Laget ägs nämligen av Magnus Pehrsson, som tidigare främst verkat som tränare. Under hans första säsong säkrade laget uppflyttning, och nu fortsätter jakten på avancemang genom divisionerna.