Streama Hammarby - Malmö (2/5): Live stream & TV

Vad: Hammarby – Malmö, När: Den 2/5, kl. 19:00 Vart: Tele2 Arena, Södermalm Vad: Allsvenskan, omgång 6 TV: Discovery Plus Speltips: Hammarby vinner (2,37 hos Bet365)

Kolla gärna in recensioner om lite olika bettingsidor vi skrivit om. Till denna match rekommenderar vi särskilt Bet365, då de har fina odds på Hammarby – Malmö.

Streama Hammarby – Malmö live

Det är ingen svår match att hitta en Hammarby – Malmö FF stream att se online på internet. För att titta på matchen live behöver du bara skapa ett konto hos Discovery Plus, och där köpa ett sportabonnemang. Det är nämligen Discovery som sitter på rättigheterna att sända Allsvenskan live i Sverige.

Ni kan ha igång er fotboll live stream av matchen direkt från valfri enhet, och det går alltså att se matchen via mobil, dator såväl som surfplatta. Har ni en Chromecast eller liknande så kan ni dessutom koppla över er Hammarby – Malmö live stream av matchen till TV:n, och på så sätt titta på matchen på TV-skärmen.

Innan ni sätter er för att leta efter en möjlighet att streama Hammarby – Malmö online, bör ni känna till att matchen kommer att sändas i TV. Mer om TV-sändning under nästa rubrik.

Gå till Discovery Plus

Skapa ett konto och köp sportabonnemang

Streama Hammarby – Malmö online

Titta på Hammarby – Malmö på TV

Matchen kommer som sagt och som väntat att visas på TV. Den kanal som visar Hammarby – Malmö är Discovery+ Extra 1. Avspark är 19:00, måndag kväll den 2 maj.

Kvaliteten på TV-sändningarna hos Discovery Plus är mycket hög, vad gäller såväl bild som ljud. Dessutom är huvudkommentator, expertkommentator och studion av högsta klass.

Som sagt kan ni även välja att koppla er Hammarby – Malmö stream från valfri enhet till TV-skärmen, och titta på matchen på TV den vägen.

Kanal: Discovery+ Extra 1

Avspark: 19:00, måndag 2 maj

Inför matchen

Malmö FF är inför denna säsong, precis som inför varje säsong under de senaste tio åren, favoriter till SM-guldet. En av utmanarna har stavats Hammarby, som faktiskt också är det lag som inlett Allsvenskan allra bäst. Fem omgångar in på serien har man fem segrar, och toppar tabellen före just Malmö FF.

Malmö är inte bara regerande mästare, favorit i år och tvåa i tabellen, utan man har också Hammarbys förre tränare Milos Milojevic på tränarposten. Milojevic lämnade Hammarby på ett mindre uppskattat vis, efter att bakom ryggen på klubben förhandlat med Rosenborg och därefter sparkats av ”Bajen”. Serben hamnade i MFF till slut, och kan vänta sig en visselorkan när han återvänder till grönvit mark.