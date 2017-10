Kennedy förlänger med Hammarby

Det har varit oklart fram tills igår, men nu är det bekräftat att Hammarbys trotjänare Kennedy Bakircioglü spelar vidare även nästa säsong.

– Jag är jätteglad och stolt över att få representera Hammarby ett år till, säger Kennedy.



Kennedys kontrakt har varit utgående och det har länge varit ovisst kring om detta är hans sista säsong. Hammarbyfansen har velat ha besked, så att man vet om man behöver förbereda någon avtackning, och Kennedy själv har även han väntat på svar.



Nu har svaret kommit – Kennedy Bakircioglü spelar i Hammarby även 2018. Kontraktet är skrivet på ett år, och det blir hans sista på planen. Därefter väntas han få någon annan roll inom klubben, möjligtvis som hjälptränare eller ungdomstränare.



– Jag har fått så mycket kärlek av fansen att det känns bra att avsluta på rätt sätt. Nu vet alla att det blir mitt sista år 2018 och jag kommer njuta av varje sekund och göra allt för att hjälpa laget att bli ännu bättre. Jag brinner fortfarande enormt och känner att jag kan vara till stor nytta för Hammarby på flera plan.





Sportchefen Jesper Jansson är även han glad över det påskrivna kontraktet:

– Det känns jättebra att ha förlängt med Kennedy. Jag kom in här och det var mycket prat om att detta är Kennedys sista år, och om hur man ska fira av honom och allting. Men sen sitter man och ser, att han levererar ju fortfarande gubben, och har vid många tillfällen spelat en viktig och en avgörande roll. Så det känns riktigt bra.



Nästa år blir Kennedy Bakircioglüs tionde i Hammarby, klubben han representerat i tre år i början av 2000-talet, och sedan i sex år efter hemkomsten 2012. Under pågående säsong har Kennedy startat 11 matcher och hoppat in i 7, och på dessa framträdanden gjort 1 mål och 3 assist.