21-årig målvakt som just nu spelar i engelska Premier League-klubben Watford, men som behöver speltid. Hade varit en av raden spelare som är från IFK Göteborg som hade förstärkt klubben något enormt, om än något osannolikt för närvarande.

Spansk 31-årig innermittfältare som spelade senast i GIF Sundsvall som blev föregående säsong nedflyttad från allsvenskan, men är nu kontrakslös. Varit på gång till AIK men blev ingen övergång vid det tillfället. Hade passat bra in i tränare Asbaghis sätt att spela.

Det blåser positiva vindar på Kamratgården återigen. Med ett bra 2019 är kraven högre än tidigare och motståndarna mer beredda på lagets kvaliteter. IFK Göteborg har ett ungt lag, med flera spännande talanger, och de kommer att förbättra sig till och under säsongen 2020.

Robin Söder visade en fin form under säsongens gång och lyckades sätta dit hela 14 mål på sina 27 matcher, något som belönades med en plats i Sveriges januariturné. Den frejdiga fotboll som IFK Göteborg stod för charmade publiken och utomstående, även om det endast räckte till en sjundeplats när säsongen skulle summeras. En placering som trots allt talar för något mer än bara ett tabellläge, en förhoppningens lykta har tänts.

"Blåvitt" gick in i säsongen 2019 med låga förväntningar och med stora förhoppningar. Nya allsvenska stjärnor tändes såsom mittfältarna Patrik Karlsson-Lagemyr, Alhassan Yusuf och August Erlingmark, som alla bidrog något enormt till IFK Göteborg under året. Benjamin Nygren, Carl Starfelt och Sebastian Ohlsson är några andra värda att nämna, spelare som nu sålts utomlands tack vare sina fina prestationer.

