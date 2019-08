Streama Malmö FF – Djurgården live

För att se Malmö FF – Djurgården via live stream behöver du skaffa ett konto på CMore, och där välja abonnemanget C More All Sport, vilket kostar 349 kronor per månad. Det går också att köpa en matchbiljett på CMore till just denna match, för 249 kronor.

Skapa ditt konto och se matchen direktsänt från valfri plattform. Titta på din Malmö – Djurgården live stream via mobil, dator eller surfplatta.

Kommentatorerna till matchen är Åke Unger med experten och förre Malmöspelaren Anders Andersson, som ska göra sitt bästa för att håla sig objektiv. Sändningen har mycket bra bild- och ljudkvalitet.

1. Gå in på cmore.se

2. Skapa ett konto och välj abonnemanget C More All Sport

3. Titta på Malmö FF - Djurgårdens IF via live stream (avspark söndag 25 augusti klockan 17:30)

Titta på Malmö – Djurgården på TV

Om du vill titta på matchen på TV är det C More Fotboll som gäller. Där visas matchen under fotbollssöndagen, med sändningsstart 17:00 och avspark 17:30.

Det är samma kommentatorer, samma bild och ljud, helt enkelt samma sändning på TV som det är via live stream. Därför är det så bra att om du saknar Tv-kanalen så kan du koppla din Malmö – Djurgården stream från dator/surfplatta/mobil till TV. För att göra det behöver du en HDMI-kabel, Chromecast, Apple TV eller Samsung TV.

TV-kanal: C More Fotboll

Sändningsstart: 17:30

Avspark: 17:30

Inför matchen

Djurgården jagar vidare mot SM-guldet, som inte längre ser totalt ouppnåeligt ut. Man har knappast en trupp som ser ut som ett guldlag, men nu ligger man där på förstaplatsen med två tredjedelar av serien spelad. Tre poäng är det ned till tvåan i tabellen, Malmö FF.

Vi får se MFF spela playoff till Europa League mot Bnei Yehuda Tel Aviv i dagarna, vilket kan störa laget en aning. Först hemmamatch under torsdagen innan Djurgårdenmatchen och sedan bortaretur en vecka därpå. Även AIK spelar playoff till Europa League i dagarna, och här kan ni läsa om hur ni hittar er Celtic - AIK live stream.

Tittar vi på formen i de två lagen är det fördel Djurgården. DIF har tagit sex raka segrar i Allsvenskan och har ett ramstarkt försvar samtidigt som offensiven levererar mål i match efter match trots att man egentligen saknar de stora stjärnorna framåt, särskilt nu när Astrit Ajdarevic går skadad.

Malmö FF har inte förlorat en match i Allsvenskan sedan omgång 2, men de upprepade kryssen vecka efter vecka är ett problem. Av de fem senaste matcherna har Malmö kryssat fyra. Den allra senaste slutade dock i seger, med hela 5-0 hemma mot Falkenberg.