Streama Djurgården – Hammarby

Det allra första steget för dig som ska streama Djurgården – Hammarby är att gå till cmore.se, vilket är den sida du måste navigera dig till för att kolla på matchen på nätet. Det är alltså streamingtjänsten C Mores hemsida, och från den kan du se alla matcher från Allsvenskan.

Väl inne på C More ska du skapa ett konto och välja ett abonnemang. Abonnemanget som krävs för att se Stockholmsderby är C More All Sport, vilket kostar 349 kronor i månaden med 12 månaders bindningstid. Du kan också välja att köra utan bindningstid, men då kostar det 449 kronor per månad istället.

Sen är du klar och redo att titta på Djurgården – Hammarby och att hålla tummarna för ditt lag. Redo att göra upplevelsen extra bra för dig som tittar finns C Mores skickliga kommentatorer. Åke Unger är huvudkommentator till derbyt och Jon Persson är expert.

En till sak du ska vara glad över är att du på C More kan titta på matchen från vilken plattform du vill. Det går att streama Djurgården – Hammarby live från mobil, dator eller surplatta, så det är bara att välja vilken enhet du helst väljer att se din livesändning ifrån.

Det går också att koppla din Djurgården – Hammarby live stream till TV, vilket vi berättar mer om i nästa stycke.

1. Gå in på cmore.se

2. Köp C More All Sport för 349 kr/månad (1 års bindningstid) eller 449 kr/månad utan bindningstid

3. Titta på Djurgårdens IF - Hammarby IF via live stream! (avspark 15:00 på Tele2 Arena söndag 6/10)

Titta på Djurgården – Hammarby på TV

Den kanal som sänder Djurgården – Hammarby är C More Fotboll, där matchen visas. Fotbollssöndagen drar igång redan 14:30, och avsparken är sedan klockan 15:00.

Du som är utan C More Fotboll men ändå vill se matchen på TV behöver inte oroa dig särskilt länge. Bara du skaffar ett konto på C More så kan du koppla din ström från valfri plattform till TV.

TV-kanal: C More Fotboll

Sändningsstart: 14:30

Ovan kan ni njuta av höjdpunkter från det senaste derbyt mellan HIF och DIF.

Inför matchen

För första gången på omkring 15 år tillhör både Hammarby och Djurgården toppstriden när Allsvenskan går in på sista omgångarna. Det gör det här derbyt till det största lagen emellan på lika lång tid.

Det är två formstarka lag som kommer till matchen. Hammarby har vunnit åtta av sina tio senaste matcher, och för Djurgården är facit ännu bättre med nio av de tio senaste. Men, och nu återkommer vi till det vi pratar om inför varje derby, just den där förlusten kom mot AIK…

Djurgården må ha spelat in flest poäng i den här serien, och har bara tre förluster (Hammarby, AIK, Hammarby).

Hammarby å sin sida har gott om karaktärsspelare som istället njuter av de här matcherna. Ta bara en sådan som Nikola Djurdjic, och jämför honom med vem som helst av Djurgårdens spelare.