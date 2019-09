Streama Häcken – AIK live

Det är inte särskilt svårt att streama Häcken – AIK på internet. Det är faktiskt så enkelt som att skaffa ett konto på CMore, och där välja abonnemanget C More All Sport. Då kan du titta på alla matcher från Allsvenskan, och alltså bland annat se toppmötet mellan BK Häcken och AIK.

Kvaliteten på sändningarna på C More är alltid av oerhört hög kvalitet, till tittarnas stora glädje. Du får alltid bra ljud och HD-bild. Kommentatorerna är dessutom väldigt skickliga, och just denna match kommenteras av Mats Lilja och före detta landslagsspelaren Erik Edman.

Det går att se din Häcken – AIK live stream från valfri plattform. Titta på den allsvenska toppmatchen från mobil, surfplatta eller från din dator.

1. Gå in på cmore.se

2. Skapa konto och välj abonnemanget C More All Sport

3. Titta på BK Häcken - AIK via live stream (avspark söndag 15 september 15:00)

Titta på Häcken – AIK på TV

Naturligtvis kommer BK Häcken – AIK även att visas på TV. Den kanal som sänder matchen är C More Fotboll, där du kan titta på mötet avslappnat i soffan.

Luta dig tillbaka och ta del av alltifrån försnack, matchen, halvtidssnack och eftersnack. Sändningen börjar redan 14:30, och då kan du antagligen lyssna på Alexander Axén och Olof Lundh eller Hasse Backe. Matchen börjar sedan 15:00.

Om du saknar kanalen som visar Häcken – AIK men vil hitta en lösning att trots det se matchen på TV, ska vi säga dig att det inte är så svårt att lösa.

Du som lyckats hitta ett sätt att streama Häcken – AIK kan koppla din livesändning från dator/mobil/surfplatta till TV, med hjälp av till exempel HDMI-kabel eller Chromecast.

TV-kanal: C More Fotboll

Sändningsstart: 14:30 (avspark 15:00)

Inför matchen

Toppstriden i Allsvenskan är oerhört spännande i år, med sju lag som slåss om Europaplatser och även ett potentiellt guld. AIK har en god chans på nytt guld, med bara en poäng bakom Djurgården. BK Häcken jagar strax därefter, och har fyra poäng upp till Djurgården.

Paulinho har precis börjat komma tillbaka i god form för Häcken, vilket är ett stort lyft för hela laget.

AIK saknar Enoch Kofi Adu på grund av avstängning.