Streama AIK – Helsingborg live

För att titta på AIK – Helsingborg via live stream behöver du skaffa ett konto på CMore, då det är den tjänst som äger rättigheterna att visa matcher från Allsvenskan. När du skapat ditt konto behöver du välja abonnemanget C More All Sport. Då kan du streama AIK – Helsingborg.

Vill du heller se matchen gratis? Jo, vi tänkte väl det. Det går att se din AIK – Helsingborg live stream gratis. För att göra det måste du välja att ta del av CMore:s erbjudande om 2 veckors gratis streaming, vilket endast gäller för nya kunder.

Det går att ta del av din streaming av matchen från valfri plattform. Titta på AIK – Helsingborg från surfplattan, mobilen eller från datorn.

1. Gå in på CMore

2. Skapa ett konto

3. Välj mellan C More All Sport eller 2 veckor gratis

3. Titta på AIK - Helsingborgs IF via live stream

Se AIK – Helsingborg på TV

För dig som allra helst vill titta på AIK – Helsingborg på TV är kanalen att ratta in C More Fotboll. Där sänds matchen, med avsparkstiden 16:00 men där försnacket och sändningen kommer att dra igång redan 15:50.

Kommentatorerna till matchen är huvudkommentator Åke Unger och expertkommentatorn Alexander Axén. Många vill se Axén kliva ut på tränarbänken igen, men den store AIK:aren är fortfarande expert i TV4/CMore.

Saknar du möjligtvis TV-kanalen C More Fotboll, men ändå vill se matchen på TV? Då ska du koppla din AIK – Helsingborg live stream från valfri plattform till din TV, med hjälp av HDMI-kabel, Apple TV, Chromecast eller något annat verktyg.

Inför AIK – Helsingborg

AIK besegrade nyligen Ararat-Armenia i den första kvalrundan till Champions League, och kommer nu in till matchen med positiva vindar.

Helsingborg har fått en positiv effekt av tränarbytet, där Henrik Larsson ersatt Per-Ola Ljung. Efter att ha gått nio raka matcher utan seger har man sedan Henkes intåg i klubben vunnit två av tre matcher. Nu har Helsingborg värvat in målvakten Anders Lindegaard, som spelade i Manchester United när han var ung. Lindegaard kommer att gå rätt in från start.

