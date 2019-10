Streama IFK Norrköping – Djurgårdens IF live

För att hitta din Norrköping – Djurgården live stream att titta på online, behöver du först veta vilken operatör som sitter på rättigheterna att sända matchen. Det är, än så länge, C More som står för sändningarna av Allsvenskan. De visar matchen direktsänt, och om du har tillgång till deras tjänster kan du alltså se Norrköping – Djurgården, denna potentiella guldfest.

För att få tillgång till C Mores utbud behöver du först och främst gå till cmore.se, och där skapa ett konto. Sedan måste du välja abonnemanget C More All Sport, då det är det som krävs för att låsa upp möjligheten att just streama IFK Norrköping – Djurgården.

När du skaffat kontot och abonnemanget är du redo att titta på din Norrköping – Djurgården live stream. Du kan se matchen från valfri plattform, och alltså välja om du vill koppla upp dig från mobil, dator eller surfplatta.

1. Gå in på cmore.se

2. Skapa ditt konto och välj abonnemanget C More All Sport

3. Titta på IFK Norrköping - Djurgårdens IF via live stream (Sändningsstart 12, avspark 13. Onsdag 30 oktober)

Titta på Norrköping – Djurgården på TV

För att titta på IFK Norrköping – Djurgården på TV så är det C More Fotboll som gäller. Det är kanalen som sänder matchen. Uppsnacket börjar redan klockan 12:00, och matchen drar sedan igång 13:00.

De som kommenterar matchen, och tar dig igenom denna eventuella guldmatch, är Lasse Granqvist och Hasse Backe.

TV-kanal: C More Fotboll

Sändningsstart: 12:00

Avspark: 13:00

Inför matchen

Ingen lär väl ha missat att Djurgården är nära att ta SM-guld i Allsvenskan 2019. Om man lyckas ta minst en poäng i denna match får man lyfta Lennart Johanssons pokal, vilket skulle vara lagets första SM-guld sedan 2005.

Men IFK Norrköping är ingen enkel motståndare. Laget inledde Allsvenskan svagt, men har under hösten varit ett av seriens bästa lag. Särskilt hemma i Norrköping har man radat upp imponerande resultat, och man står nu i åtta raka segrar på hemmaplan.