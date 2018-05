Örebro har verkligen imponerat under inledningen av den här säsongen, vilket är annat än vad man kan säga om IK Sirius. Sirius lider dessutom av skadeproblem, och har en svår match framför sig ikväll. Vi ska dock komma ihåg att Sirius spelar på hemmaplan ikväll, och är det i någon match man ska plocka poäng så är det i hemmamatcher mot dessa väntade mitten/bottenlag. Det blir dock lättare sagt än gjort. Vi tror på en jämn match ikväll, men är det något lag som ska gå vinnande ur striden tror vi på Örebro. Vi spelar ”Örebro att vinna – insatsen tillbaka vid oavgjort” . Det ger oss oddset 1.90 på Bet365 .

Fegrouch Eishwold – Björkström – Pehrsson Sirelius – Haglund – C. Gustafsson – Björnström Ogbu – Maholli – Vecchia Skador : Abdul Razak, Daniel Jarl, Elias Andersson, Jesper Arvidsson, Karvan Ahmadi, Omar Eddahri Avstängningar : Josh Wicks (dopingavstängd, kokain)

IK Sirius inledde Allsvenskan på ett helt ok vis, med 4 poäng på de tre första matcherna. Därefter har det däremot gått utför för Uppsalaklubben, som står på tre raka förluster. Örebro däremot har varit en positiv överraskning i Allsvenskan 2018 . Laget tippades av många att tillhöra bottenskiktet, men är faktiskt ett av tre lag – tillsammans med Hammarby och AIK – att fortfarande inte ha förlorat en match. Klubben ligger på 5:e plats med en match mindre spelad. Sirius ligger på plats 15, och är verkligen i poängbehov. Laget har haft stora skadeproblem under inledningen av säsongen och precis när Omar Eddahri, en av lagets offensiva kvalitetsspelare, tillfrisknat så har han skadat sig på nytt. – Det är synd för Omar och det är synd för oss att han inte kan spela, säger Sirius tränare Kim Bergstrand till Uppsala Nya Tidning. Förra veckan hade han problem med en muskel och nu är det hälen så det är inte bra. Han behöver verkligen varje träningsminut.

Det är lätt att streama Sirius - Örebro i Allsvenskan, men tyvärr inte helt gratis. Det du behöver är ett konto på CMore, och där där du kan välja mellan att köpa ett abonnemang eller en matchbiljett till just denna match.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss. | Villkor gäller