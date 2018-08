Idag inleddes den andra och sista kvalomgången till Svenska Cupens gruppspel. Bland fem matcher var det en som verkligen stack ut: Division 2-laget Hässleholms IF slog ut allsvenska Trelleborgs FF efter en makalös match.



Det var inte mycket som talade för Hässleholms IF inför matchen mot allsvenska Trelleborgs FF. Hässleholm spelar i Division 2 Östra Götaland, en serie som nästan verkar lite för tuff för klubben. Laget ligger på 12:e plats av 14 lag, och slåss för att undvika nedflyttning. Att då ställas mot ett allsvenskt lag borde väl vara många snäpp för svårt? Hässleholm upp i tidig ledning Det var ändå nederlagstippade Hässleholm som tog ledningen i matchen, sedan den unge vänsterbacken Amen Chehade slagit en bra långboll mot anfallaren Joel Wedenell. Wedenell lät bollen studsa i marken en gång innan han petade den förbi Trelleborgs målvakt, via stolpen och in i mål. Det tog dock inte mer än dryga fem minuter innan Trelleborg svarade. Albin Nilsson fick bollen i ett bra läge i straffområdet, och efter att ha vänt bort en Hässleholmsförsvarare hade han skaffat sig ett ännu bättre läge. Att det var vänsterfoten som Nilsson avslutade med spelade ingen roll, och kvitteringen var ett faktum. En bra bit in på andra halvlek var ställningen i matchen fortfarande 1-1, men det skulle hända mer saker denna afton. Med en kvart kvar av ordinarie tid slog Wedenell ett inlägg mot Anton Henryson i kanten av målområdet. När Henryson går upp för att nicka bollen får han Lasse Nielsen i ryggen och faller. Domaren pekar på straffpunkten, till Trelleborgsspelarnas stora protester. – Camara Jönsson kan inte tro sina ögon, säger C More:s kommentator. Det känns som att det väldigt sällan blir straffspark på den typen av kontakt. Men straff blev det, och det var anfallsstjärnan Wedenell som klev fram. Ett låg straffspark till vänster i mål innebar 2-1 för Hässleholm. Trelleborg jagade nu återigen en kvittering, och när klockan precis var på väg att ticka upp till 90 minuter lyckades man. Camara Jönsson nickade in ett inlägg från Felix Hörberg, och förlängning var att vänta. Den första förlängningskvarten slutade mållöst, men i den andra skulle det återigen hända saker. Och vem var det som gjorde det, om inte Joel Wedenell? På halvvolley fullbordade han sitt hattrick, och 3-2 blev också slutresultatet. "Vill ha de stora matcherna i vår" Hässelholm är nu klart för gruppspel i Svenska Cupen, vilket drar igång strax innan Allsvenskan 2019 startar. Efter att avancemanget stod klart var det en lycklig Joel Wedenell som talade med Sportal.se. Ni var det enda av de mindre lagen som lyckades skrälla idag. Hoppas du på fler skrällar de kommande dagarna så att ni får lättare motstånd i vår, eller vill du få så stora matcher som möjligt? – Nu när man är där så är det klart att man vill ha så stora matcher som möjligt, säger Wedenell. Det är nästan häftigare. Sen är det väl alltid kul om man haft lag som man har en rimlig chans mot, men nej de stora matcherna känns roligare, så är det. Någon drömmatch? – Det är väl några stycken av de stora lagen som hade varit roligt att möta. Hammarby, AIK, Malmö och Djurgården, det är ju några stycken. Hur kändes det när Trelleborg gjorde 2-2 där i 90:e minuten? – Det kändes ganska tungt, vi har släppt in en del sådana mål även i serien, där vi gått trögt. Vi har släppt in mycket sena mål så det kändes som lite flashback. Men vi gnuggar på när det väl blir förlängning och så får vi våra chanser, så vi gör det bra även om det var jäkligt tungt att släppa det på stopptid såklart. Vad säger du om straffsituationen i samband mer er straff? – Jag har bara sett den där direkt när jag upplever situationen, men jag tycker att jag får in bollen där och han (TFF-försvararen) tar honom i ryggen. Jag tycker inte det är så mycket att snacka om där, men sen har jag inte sett några bilder på det sen men spontana reaktionen där är att han går honom rätt hårt i ryggen. Tio mål har det blivit i Division 2 hittills, hattrick mot Trelleborg nu. Du kanske inte ens är kvar i Hässleholm i vår? – Det är svårt att säga, det vet man ju aldrig (skratt). Nej men utgångspunkten är väl att jag är kvar i alla fall. Det är svårt att spekulera i nu.

