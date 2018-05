Varken BK Häcken eller IF Elfsborg kan vara tillfredsställda med sina starter på Allsvenskan 2018 . Häcken ligger på plats 8, och med en offensiv bestående av spelare som Paulinho och Moestafa El Kabir vill man kämpa om Europaplats. Laget har dock en match mindre spelad, och vinner man ikväll kan man avancera upp till plats 5. Om det har gått knackigt för Häcken, har det gått katastrofalt för Elfsborg. Klubben anställde den unge, spännande tränaren Jimmy Thelin inför säsongen, inhämtad från Jönköpings Södra. Det har dock blivit långt ifrån en succé. Elfsborg ligger på kvalplats, och har bara tagit 1 seger på 7 matcher. Vinsten kom mot svaga Brommapojkarna. MFF:s tränare Magnus Pehrsson sparkades tidigare under dagen, och vänder det inte snart för Elfsborg är det nog bara en tidsfråga innan Thelin får packa väskan han också.

Det är mycket lätt att streama Häcken - Elfsborg i Allsvenskan, men tyvärr är det inte helt gratis. Det du behöver är ett konto på CMore, och där väljer du mellan att köpa ett abonnemang eller en matchbiljett till just denna match.

