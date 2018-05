AIK har verkligen övertygat i inledningen av Allsvenskan. Laget är ännu obesegrat, och på hemmaplan har man vunnit samtliga matcher. Laget har fortfarande inte släppt in något mål på Friends Arena denna säsong (!). Östersunds säsong har varit allt annat än stabil så här långt. Prestationerna har gått upp och ner, och laget störs uppenbarligen av stormarna kring ordföranden. Vi tror att AIK fortsätter sin jakt på Hammarby genom en ny seger, och spelar den raka 1:an till oddset 1.90 på Bet365 .

Efter att ha stått för tveksamma prestationer i cupspelet, har AIK ångat på bra i Allsvenskan 2018 . Laget är tillsammans med Hammarby ensamma om att inte ha förlorat någon match, och ligger för närvarande på plats 2 i tabellen. På söndag spelar AIK mot just Hammarby i en tidig seriefinal, men först väntar en match mot Östersunds FK . Inför säsongen topptippades Östersund, som skulle hamna topp 3 enligt de flesta experter. Men säsongen har inte riktigt blivit som man tänkt sig. Klubben började med att inleda Allsvenskan genom att inkassera en väldigt svag poängskörd, och en olycka kommer sällan ensam. I mitten av april anhölls klubbens ordförande Daniel Kindberg på sannolika skäl misstänkt för grovt bedrägeri och medhjälp till grovt bokföringsbrott. Laget verkar fortfarande skakat av det som hänt, och har inte ännu inte hittat till det vägvinnande spel som tog dem till topplacering i Allsvenskan, Svenska Cupen-guld och Europa League-sextondelsfinal. Östersund ligger på plats 11, men att kvalitéten finns i laget, det råder det ingen tvekan om. Det återstår att se om de kan få ut den ikväll.

