Att man skulle ta in 14 poäng och få spela Champions League kommande säsong sågs som en omöjlighet, men saker har gått fort och den där CL-platsen känns inte längre i närheten av lika ouppnåelig.

När Zlatan kom till Milan var det 8 poäng upp till sjätteplatsen, och till och med det kan låta som mycket att ta igen. Nu har dessa 8 poäng redan hämtats in, och det är läge att sikta högre.

När juluppehållet tog vid låg Milan på nedre halvan av tabellen i Serie A, men under bara de senaste veckorna har tabelläget förbättrats markant. Vid Zlatans ankomst såg platserna från 4 till 11 ut som följande:

I slutet av december offentliggjorde Milan att man värvar Zlatan Ibrahimovic. Anfallsstjärnan satte ett rejält avtryck under den tid han tillbringade i klubben tidigare, och nästan varje år har det ryktats om en återkomst.

