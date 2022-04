Real Madrid - Espanyol (30/4): Stream, speltips & odds

Vad: Real Madrid – Espanyol Matchstart Kl. 16:15, den 30/4 Vart: Santiago Bernabéu Live stream Bet365 TV: C More Fotboll Speltips: Real Madrid HT/FT (2,20 hos Bet365)

Inför matchen

Real Madrid vinner ligatiteln om man tar poäng mot Espanyol här.

Espanyol ligger på 13:e plats i La Liga, och har nio poäng till godo ner till nedflyttningsplats.

Höstmötet lagen emellan vanns av Espanyol, med 2-1.

Statistik & startelvor

Streama Real Madrid – Espanyol

Det är en enkel match att hitta en Real Madrid – Espanyol live stream att se online på internet. För att titta på matchen direktsänt behöver ni bara skapa ett konto hos Bet365, och där sätta in minst 50 kronor. När det är gjort kan ni börja titta på La Liga live streams online.

Det går bra att ha igång er direktsändning av matchen från vilken enhet ni vill. Streama Real Madrid – Espanyol via mobil, dator eller surfplatta. Har ni en HDMI-kabel, Chromecast, Apple TV eller liknande kan ni dessutom koppla över er Real Madrid – Espanyol stream till TV-skärmen, och se matchen där.

Matchen kommer dessutom att sändas på TV, på C More Fotboll. Har ni den kanalen kan ni lugnt och fint bläddra in den och titta, utan att behöva leta rätt efter fotboll stream via internet.

Speltips & odds: Real Madrid – Espanyol

Real Madrid har gjort en mycket stark säsong, och ända från tidigt i höstas kände man att detta skulle leda till en ligatitel. Visserligen hängde Real Sociedad på rätt bra i början, men det var inte svårt att förutspå att ”La Real” inte skulle orka hela vägen. Med tanke på att både Barcelona och Atlético de Madrid tidigt halkade efter, har detta varit Real Madrids titel att förlora snarare än att vinna.

Nu återstår fem omgångar av säsongen, och redan under lördagen kan Real Madrid säkra titeln. Laget tar emot Espanyol på Santiago Bernabéu, och tar man poäng är saken klar. Då blir det en leende Carlo Ancelotti, prisutdelning och champagne efter slutsignalen.

Espanyol har gjort en ok säsong, och ligger på 13:e plats. Man har ännu inte säkrat kontraktet, men med nio poäng till godo och fem omgångar kvar ska det väldigt mycket till för att man inte ska hänga kvar. Laget kommer senast från två förluster, mot Rayo Vallecano och dessförinnan mot Atlético.

Pumpade av segeryra tror vi att Real Madrid kommer komma ut med stor energi. Vi förutspår att laget leder matchen i paus, och därefter vinner. Ett sådant spel finnes till 2,20 gånger insatsen, hos Bet365.

Vårt speltips: Real Madrid HT/FT

Odds: 2,20

Spelsida: Bet365

Annan betting inför matchen

Vi spelar att Real leder i paus och vinner. Men titta gärna in andra odds på matchen.