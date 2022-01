Norge - Ryssland, 15/1: Stream, speltips & odds

Vad: Norge – Ryssland Matchstart Kl. 20:30, den 15/1 Vad: Handbolls-EM 2022 Live stream Bet365 TV-kanal: – Speltips: Norge -6,5 handicap (1,89 hos Unibet)

Odds & inför matchen

Norge inledde EM med att besegra Slovakien med 35-25.

Ryssland vann mot Litauen i sin första match i turneringen. Detta med 28-26.

Norge är en av utmanarna till att gå långt i eller vinna EM, medan Ryssland ses som uträknade på förhand.

Streama Norge – Ryssland

Det finns ett väldigt enkelt knep för att live streama Norge – Ryssland. Faktum är du kan se alla matcher i handbolls-EM live hos Bet365. Allt du behöver göra för att se matcherna är att skapa ett konto på sidan, där du sätter in minst 50 kronor. När det är gjort kan du se alla matcher direkt via stream, och då kan du även streama Sverige – Spanien (handboll). Passa även på att kolla in lite odds på handbolls-EM.

Du väljer dessutom själv vilken enhet du ska använda för att ha igång din Norge – Ryssland stream. Titta på matchen via mobil, dator eller surfplatta. Med hjälp av en HDMI-kabel kan du dessutom koppla över din Norge – Ryssland stream till TV-skärmen, och titta på matchen på TV istället.

Gå till Bet365

Skapa ett konto och sätt in minst 50 kronor

Streama Norge – Ryssland live!

Speltips & odds: Norge – Ryssland

Norge gäller som den femte största favoriten till att vinna handbolls-EM, och även om man inte är lika dominanta som på damsidan hör man alltså till Europas starkaste nationer. Ryssland är inte ens med i snacket om att gå långt, och den här matchen känns nästan avgjord redan på förhand. Frågan är inte om Norge vinner, utan hur mycket de kommer att vinna med.

I premiären gjorde Norge visan kort med Slovakien. Man vann med 35-25, och sifforna hade kunnat vara större. Nu hoppas man på att bjuda på en liknande show mot Ryssland, som inte alls är en särskilt stark handbollsnation.

Ryssland inledde sitt mästerskap med att besegra Litauen, vilket inte säger så mycket. Att Ryssland bara vann med två kassar säger dock en del om den bristande kvalitén hos detta ryska lag. Mot Litauen borde man ha vunnit klart större, och siffrorna från den matchen vittnar om att det kanske inte blir så många fler segrar i EM för Ryssland.

Nu ställs ryssarna mot Norge, som är stora favoriter. Oddset på Norge att vinna är 1,10 gånger insatsen, medan oddset på Ryssland ligger på 9,50. Inget roligt odds på Norge då det är för lågt, och inget roligt odds på Ryssland då det inte kommer att gå in.

Mer intressant blir det om vi tittar på handikapp-spelen. Norge -6,5 i handicap ger 1,89 gånger insatsen. Det är enligt vår mening klart godkänt, och spelas hos Unibet.

Vårt speltips: Norge -6,5 handicap

Odds: 1,89

Spelsida: Unibet

