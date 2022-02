Malmö FF - GAIS, 20/2: Stream, speltips & odds

Under lördagen sparkade Svenska Cupen igång, och under söndagen kliver Malmö FF och GAIS in i handlingarna. Lagen möts klockan 15:15 söndagen den 20/2, och här ger vi er allt ni behöver veta inför matchen.

Ta del av ett speltips, och läsa om hur ni gör för att streama Malmö – GAIS live.