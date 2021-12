Leicester - Liverpool, 28/12: Stream, speltips & odds

Vad: Leicester City – Liverpool Matchstart Kl. 21:00, den 28/12 Vart: King Power Stadium Live stream Viaplay TV-kanal: Viasat Sport Premium Speltips: Båda lag gör mål – Ja (1,57 hos Bet365)

Odds & inför matchen

Leicester ligger på 10:e plats i Premier League, och har inte fått det att stämma till fullo denna säsong.

Liverpool är tvåa i ligan, strax bakom Manchester City och strax före Chelsea.

Lagen möttes i ligacupen häromdagen, och då vann Liverpool efter straffar.

Speltips & odds: Leicester – Liverpool

Då är det dags för Leicester och Liverpool att ställas mot varandra igen. Lagen möttes så sent som ”dagen före dagen före”, i kvartsfinal av ligacupen. Då bjöds vi på en fantastiskt underhållande tillställning, när Leicester ledde med 2-0 efter en kvart och 3-1 efter en dryg halvtimme. Liverpool kunde sedan reducera, och i den 95:e minuten kvitterade japanen Takumi Minamino. Matchen gick till straffar, där Minamino som ende Liverpoolspelare missade – men där Leicester missade två gånger.

I veckan fick Liverpool vila, då man skulle ha mött corona-drabbade Leeds. Leicester däremot var tillbaka på banan efter att ha missat två matcher på grund av viruset. Man bjöd på en ny, sevärd match då man låg under med 0-4 mot Manchester City men hämtade upp till 3-4 för att sedan släppa in två ytterligare mål. Kapaciteten framåt finns onekligen där hos Brendan Rodgers manskap, men defensivt har man vacklat och det är faktiskt blott tre lag som släppt in fler mål än Leicester.

Liverpool fortsätter att gå starkt i Premier League, och har bara förlorat en enda match. Senast mötte man Tottenham, vilket var en match man var nära att förlora redan i första halvlek, men som man borde ha vunnit till slut om det inte vore för ett par tvivelaktiga domslut.

Vi tror på Liverpool, men till 1,33 gånger insatsen på den raka 2:an är det inte värt ett spel. Däremot vågar vi nästan lova en målgaranti. 1,36 gånger pengarna på ”över 2,5 mål” är inte heller särskilt lockande, men 1,57 på ”Båda lag gör mål – ja” är acceptabelt. Det spelas, hos Bet365.

Vårt speltips: Båda lag gör mål – Ja

Odds: 1,57

Spelsida: Bet365

