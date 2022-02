IFK Norrköping - Östers IF, 19/2: Stream, speltips & odds

Vad: IFK Norrköping – Östers IF Matchstart Kl. 17:30, den 19/2 Vart: Östgötaporten Live stream C More TV-kanal: C More Fotboll Speltips: Båda lag gör mål – nej (1,83 hos Unibet)

Streama IFK Norrköping – Öster

Det är inte alls svårt att hitta en IFK Norrköping – Östers IF live stream. Allt ni behöver för att se matchen direktsänt på internet är ett konto på C More, och där även ett sportabonnemang. När ni har det kan ni streama IFK Norrköping – Öster live.

Det går att ha igång er IFK Norrköping – Öster stream från valfri enhet. Titta på matchen via mobil, dator eller surfplatta. Har ni en Chromecast, Apple TV eller liknande kan ni dessutom välja att koppla över er fotboll live stream till TV-skärmen, och se matchen där istället.

Matchen visas även på TV, på C More Fotboll. Har du den kanalen i ditt utbud kan du således välja att titta på IFK Norrköping – Öster på TV. Vi utlovar bra kvalitet på sändningen, på bild, ljud och kommentatorer, oavsett hur du väljer att titta på matchen.

Gå till C More

Skapa ett spelkonto och sätt in minst 50 kronor

Streama IFK Norrköping – Öster live!

Speltips & odds: IFK Norrköping – Öster

Äntligen drar den svenska fotbollssäsongen igång! I väntan på Allsvenskan får vi kolla på Svenska Cupen. På lördag klockan 17:15 tar IFK Norrköping emot Öster, och givetvis ligger det stora favoritskapet på hemmalaget. ”Peking” gäller alltid som en av utmanarna till SM-guldet, ända sedan Janne Andersson lyckades med skalpen 2015, men det är sällan man är med hela vägen in i kampen. Ifjol slutade man 7:a, och det var givetvis en besvikelse.

Sedan föregående säsong har Norrköping tappat mittfältsdirigenten Alexander Fransson, och forwarden Carl Björk. In har Sirius succéspelare Jacob Ortmark kommit, och man har även förstärkt med Daniel Eid från norska Sogndal. Framförallt har ytterbackspositionen förstärkts, genom högerbacken Godswill Ekpolo och vänsterbacken Jean Carlos de Brito.

Öster har tappat James Keene och Damir Mehic, och även de inlånade spelarna Lucas Lima och Amel Mujanic. Fem spelare har anslutit, och där får Dzenis Kozica hållas som den klart mest meriterade. Mittfältaren har allsvensk rutin från såväl Jönköpings Södra som från Djurgården.

Det är lätt att man i de här tidiga tävlingsmatcherna känner lite på varandra, avvaktar och tar det säkra före det osäkra. Dessutom sitter spelet inte riktigt som det ska ännu. Vi har svårt att se Öster lyckas störa Norrköping här, och förväntar oss att de lämnar planen mållösa. Spelet ”båda lag gör mål – nej” passar enligt oss ypperligt till denna match, och spelas till 1,83 gånger insatsen hos Unibet.

Vårt speltips: Båda lag gör mål – nej

Odds: 1,83

Spelsida: Unibet

Ni får gärna läsa vår recension om Unibet, där ni finner våra tankar om spelsidan.