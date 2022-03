FC Barcelona - Osasuna (13/3): Stream, speltips & odds

Vad: FC Barcelona – Osasuna Matchstart Kl. 21:00, den 13/3 Vart: Camp Nou Live stream Bet365 TV: C More Live Speltips: Real Sociedad vinner (2,25 hos Bet365)

Inför

Barcelona har gått riktigt starkt på sistone, och ligger för tillfället på 4:e plats i La Liga.

Osasuna är ett ganska stabilt mittenlag, och ligger på 11:e plats.

När lagen möttes i höstas blev slutresultatet 2-2.

Statistik & startelvor

Streama Barcelona – Osasuna

Det är förvånansvärt enkelt att live streama Barcelona – Osasuna online, och allt ni behöver göra för att se matchen direktsänt på nätet är att skaffa ett konto på Bet365. Sätt där in minst 50 kronor, och du kan börja ta del av alla La Liga live streams. Det går att se samtliga matcher från tävlingen, och således hittar du en Barcelona – Osasuna stream där.

Koppla upp sändningen från valfri enhet. Välj om du vill se din Barcelona – Osasuna live stream via mobil, dator eller surfplatta. Har du en Chromecast, HDMI-kabel eller annan enhet kan du dessutom koppla över din fotboll stream till TV-skärmen.

Det finns även en TV-kanal som kommer att direktsända matchen. Du kan se matchen direkt på TV hos C More Fotboll. Har du den i ditt utbud är det bara att bläddra in kanalen och börja titta.

Gå till Bet365

Skapa ett konto och sätt in minst 50 kronor

Streama Real Sociedad – Alavés online!

Speltips & odds: Barcelona – Osasuna

Barcelona hade en riktigt svag start på säsongen, där avsaknaden av Lionel Messi inte gick att ta miste på. Laget låg länge utanför topp fyra, och risken att man skulle missa Champions League fanns där. I slutet av hösten byttes tränaren Ronald Koeman mot Xavi, och i januari värvades det friskt på spelarfronten. Då förstärkte man med Pierre-Emerick Aubameyang, Adama Traoré och Ferrán Torres.

Tränarbytet och värvningarna har gett effekt. Barcelonas positiva period inleddes med en övertygande 4-2-seger mot Atlético Madrid, och därefter har resultaten och spelet flutit på riktigt bra. Man har tre raka segrar, men kommer visserligen från att bara ha spelat 0-0 hemma mot Galatasaray i Europa League.

Barcelonas motståndare för söndagskvällen, Osasuna, ligger stadigt i mitten av tabellen. Man har knappast kapacitet för att utmana om Europaplatserna, men kommer heller inte att behöva oroa sig för någon nedflyttningsstrid. Till den här matchen saknar man avstängde Chimy Avila och skadade Jesús Areso.

Barcelona har en ganska lång skadelista, och saknar Ansu Fati, Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Moussa Wague, Alex Balde och Abdessamad Ezzalzouli.

Vi tror att Barcelona vinner den här matchen, men oddset på 1,33 gånger insatsen är inte särskilt lockande. Vi tror dock att Barcelona även håller nollan. Osasuna är ett av lagen som gjort minst mål i hela serien, och Barcelonas defensiv har sett stabil ut på sistone med bara ett insläppt mål på de tre senaste.

”Barcelona vinner och håller nollan”, spelas till 2,00 gånger pengarna hos Bet365.

Vårt speltips: Barcelona vinner och håller nollan

Odds: 2,00

Spelsida: Bet365

Läs gärna vår Bet365-recension. Ni hittar den via länken.

Annan betting inför matchen

Vi tippar Barcelona-seger med hållen nollan, men det finns gott om odds på matchen. Nedan finner du några.