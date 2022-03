Brighton - Tottenham (16/3): Stream, speltips & odds

Vad: Brighton – Tottenham Matchstart Kl. 20:30, den 16/3 Vart: The American Express Community Stadium Live stream Viaplay TV-kanal: Viasat Sport Extra Speltips: Tottenham vinner (2,25 hos Bet365)

Inför

Brighton har fem raka förluster i ligaspelet.

Tottenham förlorade sin senaste match, men hade dessförinnan två raka segrar.

Senast lagen möttes vann Tottenham med 3-1.

Statistik & inför

Streama Brighton – Tottenham

Många lär vilja live streama Brighton – Tottenham, för att titta live när lagen möts. Med ett konto på Viaplay, och ett sportabonnemang, kan du streama alla matcher från Premier League. Gå in på Viaplay, köp konto, skaffa sportabonnemanget, och börja titta på din Brighton – Tottenham live stream.

Det är möjligt att se matchen direktsänt från valfri enhet. Titta på din fotboll stream via mobil, dator eller surfplatta. Har du en Chromecast eller liknande kan du koppla över din Brighton – Tottenham stream till TV-skärmen, för att titta på matchen på TV.

Det finns garanterat de som undrar vilken kanal som TV-sänder matchen. Det är Viasat Sport Premium som sänder matchen live på TV, och med den kanalen i ditt utbud kan du titta på matchen direktsänt via TV-sändning. Saknar du kanalen rekommenderar vi att du kopplar över din Brighton – Spurs stream till TV:n från annan enhet.

Gå till Viaplay

Skapa ett konto

Köp sportabonnemanget

Streama Brighton – Tottenham online!

Speltips & odds: Brighton – Tottenham

Antonio Conte klagade över utfallet av januari månads transferfönster, då han menade att Tottenham tappat mer kvalitet än man hämtat in. Men de spelare som kom in, Dejan Kulusevski och Rodrigo Bentancur, har verkligen tillfört. Båda har gått rakt in i startelvan, och inte minst Kulusevski har verkligen satt avtryck. På fem starter och två inhopp i Premier League har svensken stått för två mål och tre assist, och miljöombytet har verkligen blivit lyckat för honom.

Faktum kvarstår dock att Tottenham är ojämna i sina prestationer. Man vinner en match övertygande, men förlorar nästa. Med tanke på hur starkt Arsenal går för tillfället lär denna inkonsekvens i prestationer inte räcka till en fjärdeplats.

Brighton är inne i en riktigt tuff period för tillfället, med fem raka förluster i vilka man bara gjort totalt ett mål. Graham Potter har en del att fundera på, även om hans lag redan skrapat ihop så pass mycket poäng att man inte lär dras in i bottenstriden.

Vad gäller skade- och avstängningssituationerna ser det rätt ljust ut för båda lagen, som har så gott som fulla manskap.

Även om Tottenham varit ganska ojämna på sistone och egentligen hela säsongen, så har Brighton varit konsekvent svaga den senaste månaden. Dessutom har Tottenham ett klart starkare lag än Brighton. Den raka 2:an går för 2,25 gånger insatsen på Bet365, vilket vi tycker är fullt godkänt. Tottenhamseger spelas.

Vårt speltips: Tottenham vinner

Odds: 2,25

Spelsida: Bet365

Läs gärna vår Bet365-recension, som vi har skrivit. Där finner ni mer info om bettingsajten.

Annan betting inför matchen

Vi spelar att Tottenham vinner denna match. Men det finns andra spelvärda odds inför Brighton – Tottenham. Titta gärna in andra spel på matchen.