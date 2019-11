Streama Atalanta – Juventus

Att titta på Atalanta – Juventus lär det vara många som kommer att vilja göra. Det är två av Italiens bästa lag som möts, och där intresset givetvis stiger eftersom den femfaldige Ballon d’Or-vinnaren Cristiano Ronaldo spelar för ett av lagen.

Det enda du behöver göra för att se matchen online är att skaffa ett konto på Bet365, och där göra en insättning på minst 50 kronor. Då kan du ta del av alla sidans live streams. Du kan bland annat streama Milan - Napoli live.

Match: Atalanta - Juventus, Serie A

Titta på Atalanta – Juventus på TV

Det är sedan säsongen 2019-20 CMore som har rättigheterna att visa Serie A på TV i Sverige. Därför sänds matcherna alltid i någon av deras kanaler. Vad gäller just Atalanta – Juventus kan du se sammandrabbningen på C More Fotboll.

Har du kanalen i ditt utbud är det bara att sätta dig i soffan och titta på Atalanta – Juventus, och se duellen mellan de två stora stjärnorna Alejandro ”Papu” Gómez och Cristiano Ronaldo.

Om du saknar kanalen som sänder matchen går det att koppla din Atalanta – Juventus live stream från till exempel din till TV-skärmen. Detta med hjälp av en HDMI-kabel.

Inför matchen

Bergamoklubben Atalanta har några fantastiska säsonger bakom sig, ledda av geniförklarade tränaren Gian Piero Gasperini. Ifjol slutade man 4:a och säkrade en plats i Champions League, även om man väl där inte lyckats särskilt bra.

I ligan har Atalanta, trots några sämre resultat på sistone, häng på topp 4 bara en poäng bakom Cagliari. Roma, Napoli och Milans underprestationer har varit till god hjälp.

Juventus ligger som vanligt på första plats, men bara en poäng före högpresterande Inter. Cristiano Ronaldo har spelat småskadad under de senaste veckorna men ska nu vara fit-for-fight. Här kan ni läsa mer inför Atalanta – Juventus.