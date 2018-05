Roma slogs ut ur Champions League av Liverpool förra veckan, och lyckades inte återupprepa bedriften man stod för emot Barcelona i kvartsfinalen. Men än har man mycket kvar att spela för denna säsong. Laget har 4 poäng till godo ner till femteplatsen, och måste hålla sig kvar i topp 4 om man vill spela i Champions League kommande säsong. Nu ställs man mot ett Juventus som redan så gott som vunnit Serie A. Juventus är på väg att säkra sin sjunde raka ”Scudetto”. Laget ligger 6 poäng före Napoli, och har i praktiken redan vunnit ligatiteln. I Serie A går man efter inbördes möten för att skilja lagen, men då Napoli och Juventus vunnit varsin match med 1-0 är det målskillnad som istället får avgöra. Juventus har 16 måls bättre målskillnad än Napoli, så det krävs alltså att Juventus förlorar båda sina återstående matcher och att Napoli vinner båda sina, samtidigt som de tar in 16 mål.

