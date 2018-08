Transfernyheten att Cristiano Ronaldo lämnade Real Madrid, klubben han tillhört sedan 2009, slog ner som en bomb under sommaren. Världsstjärnan kritade på för Juventus, vilket blivit ett uppsving inte bara för klubben utan för hela Serie A.



Serie A har tagit tillbaka den mark man tappat under de senaste fem-tio åren, och får nu rankas högre än Bundesliga. Man gick faktiskt förbi Bundesliga i ligarankingen denna säsong, men Ronaldos inträde i ligan befäster platsen i topp tre såväl kvalitetsmässigt som intressemässigt. Strive God inverkan på lagkamraterna Redan sägs Cristiano Ronaldo ha haft en god inverkan på lagkamraterna i ”Juve”. Som bekant tränar han oerhört hårt, och hans inställning smittar av sig på de andra spelarna i klubben.



Gianni Balzarini, reporter på italienska Mediaset, säger att Ronaldo lägger mest tid på träningsplanen av alla lagets spelare.



– När Juventusspelarna anländer till träningen, upptäcker de att Cristiano redan varit där ett tag. Och han är alltid sist med att lämna.



– Resten av gruppen är förbluffade över hans enorma hängivenhet till fotbollen, fortsätter Balzarini. Serie A stream "Ronaldo passar perfekt i Juventus" Gianni Balzarini fortsätter med att säga att Juventus vinnarmentalitet och vilja att alltid fortsätta vinna är någonting som går hand i hand med Cristiano Ronaldo.



– I Juventus säger de alltid till spelarna att vid varje säsong börjar de från noll. Vad som hände innan spelar ingen roll, de måste vara hungriga och motiverade. Det passar Ronaldo perfekt. Han förkroppsligar den där viljan och beslutsamheten att förbättras varje dag. Ronaldo och Juventus passar varandra perfekt.



På lördag kväll debuterar Juventus mot Chievo, när lagen möts i Verona på Stadio Bentegodi. Avspark är 18:00, och vill du titta på matchen kan du läsa här om hur du gör för att streama Juventus mot Chievo.

