Sista ordet var dock inte sagt ännu. I den 96:e minuten sköt Lucas Digne in en läcker frispark, och matchen slutade 2-2.

I den andra halvleken såg man inte lika mycket av Ken Sema. Yttermittfältaren kom inte in i matchen på samma sätt som under första halvlek, och efter 60 spelade minuter byttes han ut till förmån för Gerard Deulofeu.

I slutet av första halvlek fick Sema en passning alldeles i utkanten av straffområdet, och Bernard var ännu en gång framme för att pressa Sema. Genom att finta inlägg lyckades Sema göra bort Bernard, som var nära att fälla svensken och orsaka en straff. Sema höll sig dock uppe på fötter och slog in ett inlägg som Pereyra nickade utanför.

Efter en knapp kvart spelad fick Ken Sema bollen ute till höger, och satte genast fart. Med en snabb dragning tog han sig förbi André Gomes och kunde därefter sätta Isaac Success i ett bra läge med en fin framspelning. Success kunde dock inte ta vara på möjligheten, och strax efteråt var det istället Richarlison som sköt in 1-0 för Everton.

