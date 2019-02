Zlatan Ibrahimovic har redan berättat mycket om relationen mellan honom och Pep Guardiola, som tränade Barcelona när Zlatan spelade där. Guardiola slutade att prata med honom, frös ut honom och hade samtidigt svårt att tala rakt ut till Zlatan om sina tankar.

I biografin ”Pep Guardiola – Another Way of Winning”, skriven av journalisten och författaren Guillem Balague – som följt Guardiola på nära håll i många år – berättas lite om den andra sidan av myntet.

”Jävlas inte med mig, annars sliter jag huvudet av dig”

Inför matchen mot Real Madrid på Camp Nou, som spelades i november 2009, hade Zlatan en muskelskada och det var osäkert om han skulle kunna medverka. Resultaten från ultraljudsskannern var inte övertygande, och Guardiola ville inte riskera någonting. Zlatan var däremot desperat att spela i sitt första El Clásico. ”Jag kommer att bli frisk i tid”, upprepade han gång på gång.

Barcelonas fystränare, Lorenzo Buenaventura, hade sagt till Zlatan att han skulle hinna bli frisk till matchen. Zlatan fick dock nys om ett rykte att Buenaventura hade sagt det motsatta till Guardiola. Detta retade upp svensken, som försökte ta ett grepp runt halsen om fystränaren. ”Jävlas inte med mig, annars sliter jag huvudet av dig!” ska Ibrahimovic samtidigt ha skrikit.

Till slut började Zlatan matchen på bänken, men byttes in tidigt i andra halvlek och gjorde matchens avgörande mål bara några minuter efter att han klivit in på planen.

”Kanske tappar kontrollen över min arm och ger Pep en smäll”

Efter jul började relationen mellan Zlatan och Guardiola att kraftigt försämras. Zlatan har berättat om hur Guardiola kunde hälsa på alla men ignorera honom, eller hur han själv kunde gå in i ett rum, bara för att Guardiola då gick ut ur rummet.

Istället för att utnyttja den Zlatan som spelade i Inter, som med sin fria roll styrde och dominerade matcher, begränsades Zlatan till en djupledslöpande målgörare eller till och med flyttades ut på kanten. För att använda svenskens egna ord: ”Barcelona köpte en Ferrari men körde den som en Fiat”.

I takt med att situationen inte förbättrades blev Zlatan mer trött på att acceptera läget, och han började att starta taktiska diskussioner under träningspass och visade sitt missnöje med många av Guardiolas instruktioner.

Guardiola började tappa tålamod, och visade det ibland öppet framför spelarna. Relationen mellan Guardiola och Zlatan blev ännu värre och Zlatan började att se Pep som sin fiende. Vid ett tillfälle sa Zlatan: ”Han ska vara försiktig med mig. Kanske att jag på träningen tappar kontroll över min arm och ger honom en smäll."

Lämnade för Milan

Zlatan och Guardiolas relation kunde aldrig läka, och när säsongen var slut hade Zlatan bestämt sig för att aldrig mer spela under tränaren. Han fick till en flytt till AC Milan, där han var en oerhört starkt bidragande orsak till att klubben kunde ta sin första ligatitel på elva år.