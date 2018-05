För en och en halv vecka sedan slog Real Madrid ut Bayern München ur Champions League, och kvalificerade sig för finalen i Kiev. Där ställs man emot Liverpool, och har chansen att vinna sin tredje raka CL-titel. Men först har man två ligamatcher att avhandla. Klubben är på väg att hamna på tredje plats i ligan, då man har Atlético tre poäng före på plats 2. Endast en gång under de senaste 13 åren har Real hamnat utanför topp 2. Efter matchen mot Celta Vigo ställs Real Madrid emot Villarreal. Celta Vigo har inget mer än hedern att spela för. Laget ligger på 13:e plats, och har varken chans till att knipa en Europaplats eller risk för att flyttas ned. Men en match mot Real Madrid är alltid stor att spela, och nog kan vi vänta oss at se taggade Celta-spelare.

Det är väldigt lätt att streama Real Madrid - Celta Vigo. Det du behöver göra är att skapa dig ett konto på Bet365, och där sätta in minst 50 kronor. Det är allt. Därefter har du tillgång till samtliga matcher från Serie A , La Liga och Bundesliga m.m.!

