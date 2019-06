Jag är helt säker på att Alexander Isak hade platsat i Dortmund. Jag tror det är mer en fråga om tillit och mod, det vill säga om Dortmund vill gå hela vägen eller ej genom att ge honom den speltid han behöver. När Dortmund flyttar ner han till B-laget, skickar han på lån till Willem och slutligen låter Real Sociedad köpa honom med en möjlighet att köpa tillbaka honom reflekterar att Dortmund är en klubb som väljer att vara försiktiga och inte vill investera tid och energi på spelare som de är osäkra på. Istället avvaktar de och låter andra lag förutom deras A-lag göra jobbet. På det sättet kan de följa hans utveckling vilket de själva skrivit på sin Twitter, där de skrev att de kommer hålla ett öga på hans utveckling. Alexander Isak kanske blir återköpt och då kan man ju fråga sig om hur mycket pengar det kommer att handla om. Aja hursomhelst önskar jag den 19-årige Alexander Isak all lycka!

Alexander Isak gavs dock inte mycket speltid hos Borussia Dortmund. År 2017 spelade han enbart fem matcher med A-laget och under samma år blev han nerskickad till B-laget där han fick spela tretton matcher. På dessa tretton matchen gjorde den företagsamme Isak totalt fem mål. Detta utmynnade i att Willem var ett av lagen som fäste sina ögon vid den unge svensken. Willem fick enligt sina önskningar Isak och han gjorde mer än förväntat. Den unge svensken gjorde mål på alla sina tolv matcher i Eredivisie och detta blev stort i hela Europa. För en stund trodde man att Alexander Isak försvann men nu visade den unga svensken att han fortfarande har ess i sin rockärm.

