Trolig laguppställning, England Pickford Gomez - Stones - Maguire Trippier - Lingard - Henderson - Alli - Shaw Kane - Rashford Trolig laguppställning, Spanien Gea Carcavjal - nacho - Ramos - Alonso Niguez - Busquets - Alcantra Asensio - Morata - Isco Spanien behöver justering Spanien var i ett tränardrama några dagar innan VM 2018 skulle börja. Julen Lopetegui hade kommit överens med Real Madrid om att bli deras nya tränare efter sommaren. Det spanska landslagets ledning fick reda på detta när allt blev officielt. Detta resulterade i att den spanska ledningen kände sig svikna för att Lopetegui gick bakom deras rygg och aldrig berättade detta för dem. Den spanska ledningen tog därefter beslutet att avfärda Lopetegui två dagar innan VM-start och anlitade Fernando Hierro. England gick emot förväntningarna och kom så långt som semifinal i VM. Det gick från skepticism bland England-supportrarna till en saga, det var för bra för att vara sant. Senast England vann VM var 1966. Nu började man sjunga "It's coming home, It's coming home, It's coming, fotball's coming home". Spanien åkte ut mot Ryssland på straffar i VM. Efter 120 spelade minuter lyckades Spanien bara få ett mål. Ryssland lyckades kamma hem en straff som Dzyuba satte och gjorde mål. Efter straffarna stod de spanska spelarna helt utom sig och helt svarslösa - de kan inte förstå att de åkte ut mot Ryssland. Det spanska landslaget hade svikit sitt land. Nu ställs det krav på den nya tränaren att hitta ett nytt sätt att spela på. Och det ges möjlighet till det nu. Speltips Fernando Hierro har sinne för bollinnehav medan England tycker mer om att spela direkt på kontringar och uppbyggnad. Störst i bollinnehav lär nog vara Spanien och flest i skott kommer troligtvis vara England. Då England är skickliga på kontringar kommer Spanien få det svårt med att spela med en hög linje, vilket de gärna gör som vi har sett senaste VM. Spanien har fortfarande problem med sitt försvar och kommer få det svårt mot England. Båda lag lär sätta hög press på varandra. Vi tror att England vinner kvällens match till oddset 2.62 på Bet365 . Tips: England vinner

